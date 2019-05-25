Divergência sobre sede da Guarda Municipal derrubou coronel na Serra

Antes do rompimento, o coronel Nylton Rodrigues estava cotado para ser o candidato a prefeito de Audifax na Serra. Crédito: Divulgação

O projeto de construção de uma sede e de um centro de videomonitoramento para a Guarda Municipal da Serra foi a bomba que selou o fim do relacionamento entre o prefeito Audifax (Rede) e o secretário de Defesa Social da cidade, coronel Nylton Rodrigues. Fontes ouvidas pela coluna contam que uma grande siderúrgica bancaria R$ 4 milhões para a construção do edifício que ficaria sediado em Novo Horizonte, um dos bairros mais violentos da Serra.

Parceira com a PM

O local defendido para a construção era justamente onde ficava o antigo presídio de Novo Horizonte, demolido em 2008. A penitenciária era de contêineres e ficou famosa no Brasil por torturas e inúmeras violações de direitos humanos. A intenção seria fazer uma triangulação da segurança serrana junto com a PM.

A divergência

Audifax, segundo fontes, não aceitou a doação. Ele preferiria que fosse construída uma praça onde funcionou o antigo presídio.

As entrevistas

Conforme revelado pelo colunista Vitor Vogas, caiu também como uma bomba para Audifax a entrevista do coronel Nylton, de seis minutos, ao “Bom Dia Espírito Santo”, e a reportagem de cinco minutos no “ES1”, no dia 17 de maio, com duras críticas à iniciativa do governo do Estado de instalar internet wi-fi nas linhas do Transcol. No entanto, fontes revelaram que Audifax estava, sim, ciente do pedido pela Secretaria de Comunicação.

Entre parênteses

Em tempo: o atual secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá, também falou ao ”Bom Dia ES” no mesmo dia, por três minutos, sobre a presença da Força Nacional em Cariacica, a partir de julho.

O rompimento

Fontes afirmaram que, por causa da aproximação entre Audifax e o governo de Renato Casagrande e da negativa da construção da sede da Guarda, sem quaisquer argumentos mais sólidos, a discussão entre o prefeito e aquele que poderia sucedê-lo na prefeitura foi muito áspera, com um rompimento total.

Ausente no Presente

Interlocutores da Sesp afirmaram que Nylton Rodrigues não compareceu a nenhuma reunião do Programa Estado Presente neste ano, fato que teria incomodado a cúpula do governo estadual.

Destaque federal

Fontes ainda dizem que essas reuniões têm privilegiado mais as falas dos três delegados federais à frente da segurança estadual: Álvaro Duboc (Planejamento), Luiz Carlos de Carvalho Cruz (Sejus), e Roberto Sá (Sesp).

"Presente no gabinete"

Nylton, no entanto, se reunia periodicamente no gabinete da prefeitura com representantes da segurança pública local, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, os comandos da PM na cidade e o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Inspiração

Procurado, Nylton preferiu não se manifestar. Disse apenas que está lendo, pela terceira vez, “O Príncipe”, clássico de Maquiavel, além de estar cuidando da família e dando atenção.

Apetite socialista

O PSB não abre mão de ter candidatos próprios a prefeito na maioria dos municípios, inclusive na Grande Vitória.

Contrato de adesão

Na Capital, os socialistas trabalham, pela ordem, com os nomes do deputado Majeski e do vice-prefeito Sérgio Sá. Portanto, se o PPS quiser outra vez a companhia do PSB, terá que aderir.

O gato é rei

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Olha o vexame!

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Sem glória

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Contra a enchente

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