Diretoria de Saúde da Polícia Militar determina uso de máscara no Hospital da PM

HPM em Bento Ferreira: medidas mais duras pra prevenir contaminação da Covid-19 Crédito: Sesa/Divulgação

A Diretoria de Saúde da Polícia Militar determinou que os militares e funcionários civis que frequentam o Hospital da Polícia Militar , em Bento Ferreira, são obrigados agora a usar máscaras. Na circular à qual a coluna teve acesso, enviada aos chefes das divisões da unidade, o coronel Carlos Alberto Bariani Ribeiro, diretor de Saúde da corporação, cita que a medida é necessária após serem identificados casos confirmados e suspeitos da Covid-19 no hospital.

O uso do equipamento de proteção individual é obrigatório nas áreas internas e externas do HPM. O coronel alerta que quem não usar as máscaras de proteção estará sujeito a medidas disciplinares.

No final de março, com o agravamento da epidemia, houve o remanejamento de médicos e enfermeiros para os setores mais críticos do HPM visando a dar uma resposta mais rápida aos casos relacionados a problemas respiratórios.

Outra medida adotada pela direção do hospital foi a reposição do estoque de materiais e equipamentos de proteção individual para os servidores da unidade de saúde.

Curiosamente, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , em nota à coluna, informa que não o há registro de funcionários infectados pela Covid-19 no hospital da corporação e nem pacientes internados com confirmação de coronavírus.

“A direção da unidade, dentro da adoção de medidas de prevenção e combate à doença, enviou comunicado interno ressaltando a necessidade de uso dos equipamentos de proteção individual por tempo contínuo, visto que a unidade recebe pacientes com doenças respiratórias como qualquer hospital”, afirma a Sesp em nota.

REFORMA DE ENFERMARIAS E APARTAMENTOS

Ainda sobre o Hospital da Polícia Militar, a corporação fechou um contrato, com dispensa de licitação, no valor de quase R$ 175 mil, para execução da reforma emergencial das enfermarias e apartamentos das clínicas cirúrgica e médica.