Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Diretoria de Saúde da Polícia Militar determina uso de máscara no Hospital da PM

Documento ao qual a coluna teve acesso diz que a medida é necessária após serem identificados casos confirmados e suspeitos da Covid-19 no hospital

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

19 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

HPM em Bento Ferreira: medidas mais duras pra prevenir contaminação da Covid-19
HPM em Bento Ferreira: medidas mais duras pra prevenir contaminação da Covid-19 Crédito: Sesa/Divulgação
A Diretoria de Saúde da Polícia Militar determinou que os militares e funcionários civis que frequentam o Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, são obrigados agora a usar máscaras. Na circular à qual a coluna teve acesso, enviada aos chefes das divisões da unidade, o coronel Carlos Alberto Bariani Ribeiro, diretor de Saúde da corporação, cita que a medida é necessária após serem identificados casos confirmados e suspeitos da Covid-19 no hospital.
O uso do equipamento de proteção individual é obrigatório nas áreas internas e externas do HPM. O coronel alerta que quem não usar as máscaras de proteção estará sujeito a medidas disciplinares.

Veja Também

Pronto-socorro só para PMs, bombeiros e familiares é aberto no HPM

Batalhão, HPM e escola da PM com Alvará dos Bombeiros vencido

"Gosto da ideia de hospital de campanha", defende médico do ES

No final de março, com o agravamento da epidemia, houve o remanejamento de médicos e enfermeiros para os setores mais críticos do HPM visando a dar uma resposta mais rápida aos casos relacionados a problemas respiratórios.
Outra medida adotada pela direção do hospital foi a reposição do estoque de materiais e equipamentos de proteção individual para os servidores da unidade de saúde.
Curiosamente, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em nota à coluna, informa que não o há registro de funcionários infectados pela Covid-19 no hospital da corporação e nem pacientes internados com confirmação de coronavírus.
“A direção da unidade, dentro da adoção de medidas de prevenção e combate à doença, enviou comunicado interno ressaltando a necessidade de uso dos equipamentos de proteção individual por tempo contínuo, visto que a unidade recebe pacientes com doenças respiratórias como qualquer hospital”, afirma a Sesp em nota.

REFORMA DE ENFERMARIAS E APARTAMENTOS

Ainda sobre o Hospital da Polícia Militar, a corporação fechou um contrato, com dispensa de licitação, no valor de quase R$ 175 mil, para execução da reforma emergencial das enfermarias e apartamentos das clínicas cirúrgica e médica.
Em 2018, a Polícia Militar inaugurou, no local, o seu pronto-socorro, que passou a contar com cirurgiões-gerais para atender às demandas básicas e apoiar a equipe do centro cirúrgico em outras atividades mais complexas.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Polícia Militar Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados