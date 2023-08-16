Diploma de Jornalismo será tema de audiência pública na Câmara

A audiência busca debater o tema com mais profundidade, envolvendo profissionais do Jornalismo e entidades que representam o setor. Estarão presentes membros da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (Abej), Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) e Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

Ainda de acordo com o deputado Amaro Neto, no texto do requerimento “a formação em Jornalismo é considerada essencial para a prática profissional porque é por meio dela que se aprendem as dinâmicas e os conhecimentos necessários para atuar no campo jornalístico. Questões como o domínio das práticas e o estudo da ética são produzidas, refletidas e articuladas na academia, que objetiva formar profissionais para a prestação de serviços de qualidade à sociedade”.