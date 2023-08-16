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Leonel Ximenes

Diploma de Jornalismo será tema de audiência pública na Câmara

Iniciativa é  do deputado federal Amaro Neto (Republicanos-ES), presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados

Públicado em 

16 ago 2023 às 18:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Senado já aprovou a obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em Jornalismo para o exercício da profissão no Brasil
Senado já aprovou a obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em Jornalismo para o exercício da profissão no Brasil Crédito: Divulgação
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (16), a realização de uma audiência pública, em data a ser definida, sobre o tema “A importância da formação superior para o exercício do jornalismo”. O pedido foi apresentado pelo deputado federal Amaro Neto (Republicanos), que é jornalista e preside o colegiado.
Na justificativa, o parlamentar explica que a discussão em torno desse tema já vem de longa data. “Em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que qualquer pessoa, independentemente de formação, pode assumir as funções de jornalista. A alegação para a não obrigatoriedade é a de que o diploma não é exigido pela Constituição.”

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A decisão judicial contrária aos Jornalismo profissional, entretanto, acabou mobilizando o parlamento, destaca Amaro: “Em reação a tal decisão foi proposta a PEC 206/12, que reinstitui a obrigatoriedade do diploma de nível superior específico em Jornalismo para o exercício da profissão no Brasil. A matéria encontra-se aprovada no Senado Federal e aguardando deliberação na Câmara dos Deputados”.
A audiência busca debater o tema com mais profundidade, envolvendo profissionais do Jornalismo e entidades que representam o setor. Estarão presentes membros da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (Abej), Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) e Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).
Ainda de acordo com o deputado Amaro Neto, no texto do requerimento “a formação em Jornalismo é considerada essencial para a prática profissional porque é por meio dela que se aprendem as dinâmicas e os conhecimentos necessários para atuar no campo jornalístico. Questões como o domínio das práticas e o estudo da ética são produzidas, refletidas e articuladas na academia, que objetiva formar profissionais para a prestação de serviços de qualidade à sociedade”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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