Despenca o número de roubo a cargas no Estado no primeiro semestre

O primeiro semestre deste ano fechou com apenas duas ocorrências de roubo a carga no Estado. O número é bem inferior ao de 2018, quando ocorreram 28 roubos no mesmo período; e de 2017, que teve 39 registros nos seis primeiros meses . E qual o segredo para o sucesso na repressão a esse tipo de crime que tanto atormenta, por exemplo, o vizinho Rio de Janeiro?



O Estado



Eficiência da polícia: várias quadrilhas especializadas foram desarticuladas pela Delegacia de Roubo a Cargas, vinculada ao Deic. Assaltantes e receptadores foram presos.

A sociedade

Cooperação com a sociedade: a Polícia Civil e o Sindicato dos Transportadores de Cargas (Transcares) fizeram uma parceria e trocaram informações essenciais à repressão ao crime. Em resumo: menos criminosos + investigações mais eficientes = queda das ocorrências.

Ufes da situação

A eleição da Ufes será realizada até o final deste ano e alguns nomes de reitoráveis já estão sendo cogitados. Pela situação, estão cotados para concorrer à sucessão de Reinaldo Centoducatte a vice Ethel Maciel e o professor Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, do Centro de Ciências Exatas.

Ufes da oposição

Na oposição à atual gestão se destaca o nome da professora Gláucia Abreu (Centro de Ciências da Saúde), que concorreu no último pleito.

Niltinho curtiu

O deputado federal Sérgio Vidigal convidou ontem o vice-prefeito de Cariacica, o ex-tucano Nilton Basílio, a entrar no PDT. Niltinho, por sinal, é o prefeito interino da cidade.

Sua bênção, PH

O local de trabalho do ex-governador Hartung em São Paulo começa a receber romarias de lideranças do ES. Ontem visitaram PH o deputado Vandinho Leite (PSDB) e o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk.

Turista ao volante

Leitor da coluna pegou ontem um carro de aplicativo cujo motorista era de Linhares e não tinha a menor noção das localidades da Grande Vitória.

Arrume as malas

O real está valendo quase 11 vezes o peso argentino. Portanto, o momento é favorável para curtir um tango em Buenos Aires, pegar uma neve em Bariloche ou fazer um tour do vinho por Mendoza.

Ideia feliz

Ex-secretário estadual dos Direitos Humanos, o professor de Filosofia Júlio Pompeu vai dar um curso sobre... “Felicidade”.

A escola de Bolsonaro

A prefeita de Montanha, Iracy Baltar, que foi a Goiás conhecer a experiência da Escola Militar de lá, diz que quer trazer o mesmo modelo para a sua cidade. “Com foco na disciplina, civismo e resultados”, diz.

Desbotando

Patinetes elétricos amarelos, de uso compartilhado por aplicativo, estão perdendo sua coloração habitual e ficando branquinhos. Usuários até conferem se é mesmo o original.

De graça

A Ufes está sendo criticada nas redes sociais por ter publicado um edital para professor “voluntário” da disciplina Língua Inglesa Semântica. O argumento central é que se trata de uma exploração de mão de obra.

O motivo

Em nota à coluna, a Ufes informa que tem um programa que permite a participação de cidadãos, de forma não remunerada, nas atividades de ensino, extensão e pesquisa e na prestação de serviços e de assistência. O voluntário tem direito a seguro de vida e de acidentes pessoais.

Se fingindo de morta

Sobre a nota “Pela hora da morte”, publicada ontem, o deputado Danilo Bahiense (PSL) complementa e denuncia que há cidades no ES que não gostam de “assumir seus mortos”.

Se fingindo de morta 2

“Alguns municípios não se sentem na obrigação de arranjar vaga, por exemplo, para alguém vítima de morte violenta na sua cidade. Isso superlota as geladeiras dos SMLs e do DML”, lamenta o delegado aposentado.

Prejuízo da sociedade

O patrimônio público é do público, certo? Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Uma tabela de basquete instalada pela PMV, há menos de 20 dias, foi destruída numa quadra em Bento Ferreira.

Intermináveis

Nas redes sociais está circulando uma foto da Av. Leitão da Silva em 1970. Em obras, claro.

Alô, São Pedro!

Já que o inverno está “começando hoje”, dá para adiar um pouco também a temporada de calor?

