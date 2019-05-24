O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Deputados querem que Festa da Penha seja feriado estadual
A data da padroeira do Estado, que é móvel, cai sempre em abril, mas o feriado é apenas em Vila Velha. Em algumas cidades, como Cariacica e Vitória, é decretado ponto facultativo (no setor público) pelas prefeituras
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00