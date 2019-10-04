Deputado quer criar o Dia Estadual de Combate à Cristofobia

O Espírito Santo pode ter em breve o seu Dia Estadual de Combate à Cristofobia, a ser comemorado anualmente em 10 de dezembro. O projeto, apresentado pelo deputado Capitão Assumção (PSL), está tramitando na Comissão de Justiça.



“Ante a tantos atentados e ataques sofridos por cristãos em toda parte do mundo, o projeto tem como principal função estimular e discutir o respeito à religião cristã, e mais do que isso, instruir a sociedade como um todo acerca da tolerância aos valores e verdades que o cristianismo prega”, argumenta o parlamentar, que cita o massacre de 360 cristãos no Sri Lanka, na Ásia, em abril, como um acontecimento histórico que justifica a matéria.