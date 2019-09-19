Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Deputado evangélico quer criar o Dia Estadual do Obreiro Universal

O deputado estadual Pastor Marcos Mansur (PSDB) apresentou um projeto de lei que cria no Espírito Santo o "Dia Estadual do Obreiro Universal"

Vitória
Publicado em 19/09/2019 às 11h12
Atualizado em 14/10/2019 às 11h14


