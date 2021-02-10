Deputado do ES apresenta projeto para diminuir impostos sobre bicicletas

Loja e oficina em Jardim da Penha que conserta bicicletas gratuitamente para entregadores de comida Crédito: Thais Coelho

deputado federal Amaro Neto (Republicanos) apresentou um projeto de lei que pretende diminuir o preço das bicicletas e facilitar o acesso dos consumidores ao veículo. O PL 71/21 isenta esses bens e insumos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e as alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Pasep).

Milhões de pessoas, argumenta o parlamentar, utilizam este meio de transporte para realizar atividades diárias, como ir e voltar do trabalho, da escola, fazer um passeio, se exercitar ou fazer entregas de encomendas. Além de terem se tornado veículos de trabalho, as bicicletas não poluem e não provocam engarrafamentos.

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares (Abraciclo) mostram que a frota brasileira de bicicletas já passa de 70 milhões. O país é o quarto maior fabricante mundial das famosas magrelas.

Estudo da rede Bicicleta para Todos indica que a tributação média sobre uma bicicleta vendida no Brasil fica em torno de 72,3%, o que dificulta o consumo e mantém uma grande parte da produção na informalidade.

“Essa alta carga tributária acaba criando um obstáculo econômico e dificulta os programas de incentivo ao uso das bicicletas, já que o preço se torna inviável para grande parte da população”, explica Amaro.