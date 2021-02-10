Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Deputado do ES apresenta projeto para diminuir impostos sobre bicicletas

Objetivo é reduzir o custo do veículo para o consumidor, que paga 72,3% em impostos para adquirir o bem

Públicado em 

10 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Loja e oficina em Jardim da Penha conserta bicicletas de forma gratuita para entregadores de comida
Loja e oficina em Jardim da Penha que conserta bicicletas gratuitamente para entregadores de comida Crédito: Thais Coelho
deputado federal Amaro Neto (Republicanos) apresentou um projeto de lei que pretende diminuir o preço das bicicletas e facilitar o acesso dos consumidores ao veículo. O PL 71/21 isenta esses bens e insumos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e as alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Pasep).
Milhões de pessoas, argumenta o parlamentar, utilizam este meio de transporte para realizar atividades diárias, como ir e voltar do trabalho, da escola, fazer um passeio, se exercitar ou fazer entregas de encomendas. Além de terem se tornado veículos de trabalho, as bicicletas não poluem e não provocam engarrafamentos.
Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares (Abraciclo) mostram que a frota brasileira de bicicletas já passa de 70 milhões. O país é o quarto maior fabricante mundial das famosas magrelas.
Estudo da rede Bicicleta para Todos indica que a tributação média sobre uma bicicleta vendida no Brasil fica em torno de 72,3%, o que dificulta o consumo e mantém uma grande parte da produção na informalidade.

Veja Também

Guedes prepara projetos para elevar no curto prazo a arrecadação de impostos

Arrecadação federal cresce 7,3% com pagamento de impostos adiados

“Essa alta carga tributária acaba criando um obstáculo econômico e dificulta os programas de incentivo ao uso das bicicletas, já que o preço se torna inviável para grande parte da população”, explica Amaro.
Para ele, diminuindo-se o custo de produção, o mercado vai se manter aquecido, já que muitas cidades estão se preparando para construir mais ciclovias e ciclofaixas e criando serviços para ciclistas. “Baratear o produto acaba se tornando também uma forma de combater o comércio clandestino de bicicletas roubadas”, destaca.

Veja Também

Projeto no Rio arrecada bicicletas para uso de crianças nas favelas

Bicicletas de alto valor roubadas são recuperadas em Vila Velha

Bandidos invadem prédio e levam 11 bicicletas no centro de Vila Velha

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

bicicleta Amaro Neto reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados