Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Deputado delegado retira invasor de dentro de condomínio em Vitória

Lorenzo Pazolini foi surpreendido por um indivíduo, que aparentava estar drogado, no prédio onde mora

Vitória
Publicado em 15/10/2019 às 17h17


