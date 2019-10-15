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Leonel Ximenes

Deputado delegado retira invasor de dentro de condomínio em Vitória

Lorenzo Pazolini foi surpreendido por um indivíduo, que aparentava estar drogado, no prédio onde mora

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 17:17

Públicado em 

15 out 2019 às 17:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pazolini: Lamentamos a fragilidade de nossas leis que permitem a um cidadão autor de mais de dez crimes contra o patrimônio estar em liberdade" Crédito: Ellen Campanharo
Hoje (15),  na hora do almoço, o deputado estadual Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido) foi surpreendido  no condomínio em que reside em Vitória. O parlamentar estava descendo as escadas do prédio quando notou um indivíduo, completamente alterado,  que estava entrando no imóvel.
O funcionário da administração do condomínio destacou para a polícia que o homem não estava autorizado a entrar no local e que o invasor também não queria sair de lá. Vendo a situação, sobrou para o deputado Pazolini encaminhar a abordagem e retirar o suspeito do condomínio.
A PM precisou algemar o suspeito e o levá-lo na “gaiola” da viatura, já que o suspeito aparentava estar completamente alterado pelo uso de drogas, segundo relatos dos militares presentes à ocorrência. O detido já tem uma ficha com mais de 10 passagens pela polícia, a maioria deles por crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos.
"Lamentamos a fragilidade de nossas leis que permitem a um cidadão autor de mais de dez crimes contra o patrimônio, inclusive com emprego de arma de fogo, estar em liberdade", disse o deputado e delegado licenciado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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