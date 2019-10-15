Deputado delegado retira invasor de dentro de condomínio em Vitória

Pazolini: Lamentamos a fragilidade de nossas leis que permitem a um cidadão autor de mais de dez crimes contra o patrimônio estar em liberdade" Crédito: Ellen Campanharo

Hoje (15), na hora do almoço, o deputado estadual Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido) foi surpreendido no condomínio em que reside em Vitória. O parlamentar estava descendo as escadas do prédio quando notou um indivíduo, completamente alterado, que estava entrando no imóvel.

O funcionário da administração do condomínio destacou para a polícia que o homem não estava autorizado a entrar no local e que o invasor também não queria sair de lá. Vendo a situação, sobrou para o deputado Pazolini encaminhar a abordagem e retirar o suspeito do condomínio.

A PM precisou algemar o suspeito e o levá-lo na “gaiola” da viatura, já que o suspeito aparentava estar completamente alterado pelo uso de drogas, segundo relatos dos militares presentes à ocorrência. O detido já tem uma ficha com mais de 10 passagens pela polícia, a maioria deles por crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos.