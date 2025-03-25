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Leonel Ximenes

Deputado capixaba consegue entrar no STF para apoiar Bolsonaro

Sete parlamentares acompanharam a sessão da Primeira Turma que julga a denúncia da PGR, de tentativa de golpe do Estado, contra o ex-presidente

Publicado em 25 de Março de 2025 às 17:35

Públicado em 

25 mar 2025 às 17:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Primeira Turma do STF julga denúncia contra Bolsonaro e outro sete denunciados por golpe de Estado
Primeira Turma do STF julga denúncia contra Bolsonaro e outras sete pessoas por golpe de Estado Crédito: Antonio Augusto/STF
Evair de Melo (PP-ES) foi um dos sete deputados federais que conseguiram entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar, na Primeira Turma do Tribunal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado.
“Estamos no STF ao lado do presidente Bolsonaro para acompanhar de perto mais um capítulo dessa perseguição sem fim. É uma injustiça, uma crueldade, uma covardia, literalmente um ato antidemocrático, tentar impedir Jair Bolsonaro de disputar as próximas eleições”, afirmou o deputado, um dos vice-líderes da oposição.
Evair de Melo (de gravata azul) participa da entrevista com deputados bolsonaristas no STF
Evair de Melo (de gravata azul) participa da entrevista com deputados bolsonaristas no STF Crédito: Bruno Silva/Divulgação
Além de Evair, estiveram no STF os deputados federais Zucco (PL-RS), Zé Trovão (PL-SC), Maurício do Vôlei (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Mário Frias (PL-SP) e Delegado Caveira (PL-PA).
Depois da sustentação oral dos oito advogados de defesa dos denunciados pela PGR, no começo da tarde desta terça-feira (25), Evair deixou o Supremo junto com o ex-presidente, que pode se tornar réu no processo no julgamento que deve ser encerrado na Primeira Turma do STF nesta quarta-feira (26).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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