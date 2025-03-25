Deputado capixaba consegue entrar no STF para apoiar Bolsonaro

“Estamos no STF ao lado do presidente Bolsonaro para acompanhar de perto mais um capítulo dessa perseguição sem fim. É uma injustiça, uma crueldade, uma covardia, literalmente um ato antidemocrático, tentar impedir Jair Bolsonaro de disputar as próximas eleições”, afirmou o deputado, um dos vice-líderes da oposição.
Além de Evair, estiveram no STF os deputados federais Zucco (PL-RS), Zé Trovão (PL-SC), Maurício do Vôlei (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Mário Frias (PL-SP) e Delegado Caveira (PL-PA).
Depois da sustentação oral dos oito advogados de defesa dos denunciados pela PGR, no começo da tarde desta terça-feira (25), Evair deixou o Supremo junto com o ex-presidente, que pode se tornar réu no processo no julgamento que deve ser encerrado na Primeira Turma do STF nesta quarta-feira (26).