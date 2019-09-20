Deputado Capitão Assumção não pediu autorização à PM para usar farda

Capitão Assumção usa a farda durante discurso na tribuna da Assembleia . Crédito: Lissa de Paula/Ales

O Capitão Assumção (PSL), que ofereceu recompensa para quem matar o assassino de uma mulher, não pediu autorização ao Comando-Geral para vestir a farda da Polícia Militar durante sua atuação como deputado, segundo a assessoria da corporação.



Deixa pra lá



A coluna apurou que o comando da PM se sente constrangido com o uso da farda pelo polêmico deputado, mas não pretende obrigá-lo a retirar a vestimenta. Em nome da boa “relação institucional”.

Vale o escrito?

Por sinal, o artigo 76 do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar diz expressamente: “O Comandante-Geral poderá proibir definitivamente o uso dos uniformes previstos neste regulamento pelo pessoal da reserva ou reformado que, fardado, se apresentem incorretamente uniformizados ou tenham procedimento irregular”.

Outra decisão

Curiosamente, a PM não foi assim tão tolerante com o vereador PM Chico Siqueira. Em 2017, logo ao assumir seu mandato em Vila Velha, ele foi proibido pelo Comando-Geral da época de usar a farda durante as sessões da Casa.

Sesc quer Saldanha

O Sesc-ES não desistiu de assumir o Saldanha da Gama. As negociações com a Prefeitura de Vitória estão sendo retomadas.

O virtual real

Nos aplicativos de trânsito, é possível ver dezenas de ícones indicando buracos nas ruas de Cariacica.

Defensoria aos sábados

A Defensoria Pública Estadual vai começar a atender o público aos sábados, das 8h às 12h, a partir da segunda quinzena de outubro. A experiência começará por Cariacica, município que mais demanda os defensores no Espírito Santo: são cerca de 300 a 400 atendimentos por dia.

Expansão

Depois de Cariacica, o projeto piloto de atendimento aos sábados será levado para os demais municípios da Grande Vitória e depois para o interior, mas as datas ainda não foram definidas pela Defensoria.

Os gastões

Sérgio Vidigal (PDT), com R$ 61 mil, e Helder Salomão (PT), com R$ 33 mil, lideram os gastos com publicidade dos mandatos entre os membros da bancada capixaba na Câmara dos Deputados.

2020 vem aí

Os dois parlamentares, por sinal, são cotados como fortes candidatos a prefeito na Serra e em Cariacica

Os táxis resistem

Apesar do crescimento do transporte individual por aplicativos, as permissões para uso de táxi ainda continuam em Vitória. Depois de quatro anos (2012 a 2015) com apenas uma concessão, foram expedidas 108 em 2016.

Os táxis resistem 2

Em 2017, a PMV concedeu novamente apenas uma permissão. No ano passado, 37 novas autorizações de táxis foram dadas na Capital.

Novo visual

A senadora Rose de Freitas (Podemos) cortou os cabelos. Ficou bom.

O feio e o caro

Não será fácil eliminar os fios suspensos nos postes que deixam as cidades capixabas mais feias. Segundo a EDP, o padrão da rede da Aneel ainda é aéreo e a rede subterrânea é cara.

Custo compartilhado

“Se fosse se fazer uma rede subterrânea, o custo teria que ser repassado na tarifa, que é única para todos os clientes da EDP. Não seria justo fazer rede subterrânea em Vitória e o cliente de Ponto Belo pagar por isso”, argumenta a assessoria da empresa.

É tudo japonês

O secretário estadual de Esportes, José Maria de Abreu Júnior, promete compartilhar nas suas redes sociais a reportagem que uma equipe de TV japonesa fez sobre o Espírito Santo. Se o secretário puder traduzir, a gente agradece, é claro.

Alô, eleitor!

