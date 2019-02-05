Deputado apresenta projeto que acaba com a Residência Oficial

A Residência Oficial foi criada em 1927 pelo então interventor João Punaro Bley. Crédito: Divulgação

O deputado Sérgio Majeski, do PSB do governador Casagrande, apresentou nesta terça (5) projeto de lei que extingue a Residência Oficial da Praia da Costa para que ela seja destinada ao público. Esse mesmo projeto foi apresentado na legislatura passada, mas foi rejeitado.

"É um gasto desnecessário. Pra que manter aquilo lá se o governo usa o imóvel periodicamente, quando se tem o palácio [Anchieta]? Ali se impede o acesso da população à praia. O espaço pode ser usado para tantas outra finalidades, como um centro cultural ou um centro esportivo. Se paga muito por algo que quase não traz benefício para o Estado", argumenta o parlamentar.

O projeto veda a alienação do terreno e do imóvel. Também prevê que, enquanto não for dado uso público ao imóvel, novas despesas ficarão restritas à manutenção, conservação e segurança patrimonial.

História