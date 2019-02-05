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Leonel Ximenes

Deputado apresenta projeto que acaba com a Residência Oficial

Públicado em 

05 fev 2019 às 18:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Residência Oficial foi criada em 1927 pelo então interventor João Punaro Bley. Crédito: Divulgação
O deputado Sérgio Majeski, do PSB do governador Casagrande, apresentou nesta terça (5) projeto de lei que extingue a Residência Oficial da Praia da Costa para que ela seja destinada ao público. Esse mesmo projeto foi apresentado na legislatura passada, mas foi rejeitado.
"É um gasto desnecessário. Pra que manter aquilo lá se o governo usa o imóvel periodicamente, quando se tem o palácio [Anchieta]? Ali se impede o acesso da população à praia. O espaço pode ser usado para tantas outra finalidades, como um centro cultural ou um centro esportivo. Se paga muito por algo que quase não traz benefício para o Estado", argumenta o parlamentar.
O projeto veda a alienação do terreno e do imóvel. Também prevê que, enquanto não for dado uso público ao imóvel, novas despesas ficarão restritas à manutenção, conservação e segurança patrimonial.
História
A Residência Oficial do Governo na Praia da Costa foi criada em  1929 pelo interventor do Estado, João Punaro Bley, que desapropriou o loteamento onde antes havia a Fazenda da Costa, criada em 1535 nos primórdios da Capitania Hereditária do Espírito Santo pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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