Defensoria vai receber pelo WhatsApp até pedido de pensão

Aline Nunes - interina

Orientações jurídicas serão oferecidas pela Defensoria Pública à população por meio de aplicativo de mensagem. Crédito: Divulgação

Para facilitar a vida de quem precisa de assistência jurídica gratuita, a Defensoria Pública do Estado vai passar a receber demandas pelo WhatsApp.

Sem sair de casa

A proposta é que as pessoas tenham acesso à orientação e atendimento jurídico em todas as áreas sem precisar sair de casa. De pedidos de pensão alimentícia a remédio por via judicial poderão ser apresentados no aplicativo. Somente os casos mais complexos vão exigir a assistência presencial.

Olá, Central!

Com uma média mensal de 23 mil atendimentos, a expectativa é que haja também um volume alto de demandas enviadas por aplicativo de mensagem. Para conseguir dar resposta a todos, será criado um Centro de Atendimento a Distância.

Mais assistidos

O defensor público-geral, Gilmar Alves Batista, estima que, com o uso do aplicativo, o número de assistidos pelo órgão vai ampliar, além de melhorar a prestação de serviços. O novo canal de comunicação deve estar disponível até outubro.

Sobrando dinheiro

A Fundação Renova deve estar com dinheiro de sobra. Produziu uma revista impressa, em material de qualidade, e despachou para diversos destinatários. Além da produção e impressão, só de postagem via Correios gastou R$ 6,30, a unidade.

Indenizações

Para quem não se lembra, trata-se da entidade criada pela Vale, BHP e Samarco após o rompimento da barragem em Mariana (MG), que provocou mortes e um grande impacto ambiental. A Fundação ainda tem que pagar indenizações a vítimas e recuperar áreas degradadas.





Casa da Mulher

Vítimas de violência de gênero e doméstica poderão ter um espaço próprio, em Cariacica, para receber a primeira assistência. Representantes do governo federal estarão hoje no município para discutir a implantação da Casa da Mulher, que reúne em um só lugar todo tipo de atendimento ao público feminino.

Café com prosa

Um café entre empresários e representantes do governo vai colocar em pauta, na próxima quarta, a execução de projetos importantes para o município, tais como o Terminal de Itaparica, obras rodoviárias e a ponte da Madalena, na Barra do Jucu.

Quando, como, onde?

Quem recebe o grupo é a Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila) e a expectativa é que o governo revele a situação de cada projeto: status atual e suas projeções.

De pé

A ponte da Madalena, um símbolo da Barra, também está na ordem do dia para deputados canela-verde. Danilo Bahiense (PSL), Hudson Leal (PRB) e Rafael Favatto (Patriota) já fizeram, cada um, indicação ao governo para sua reconstrução.

Bitcoins

A Petrocity Portos, empresa que planeja construir um complexo logístico no Norte do Estado, vai entrar no universo dos bitcoins. Petrogold é o nome da moeda virtual que em breve será lançada no mercado.

Procura-se!

O sargento reformado da PM Sandro Roberto Lyra está sendo procurado pela própria corporação sob a acusação de ter feito ameaças a uma pessoa. Ele já responde a processo administrativo e, se não aparecer para se explicar, será julgado à revelia.

Não é não!

A Câmara de Vitória, que não entrou em recesso neste mês, aprovou ontem uma resolução para prevenção e combate ao assédio sexual envolvendo servidores.

Até pelas redes

De autoria do vereador Roberto Martins, a proposta é inibir a conduta tanto nas dependências do Legislativo quanto a praticada por meio eletrônico, no envio de mensagens.

Pra geral

Servidores que forem condenados em processo administrativo por assédio podem até ser demitidos. Já existe resolução, com o mesmo teor, para vereadores.

Água salgada

Caminhada na praia combina com água de coco. Mas é o seguinte: se quiser pagar menos, tem que andar. Um litro na orla de Camburi varia de R$ 4 a R$ 7.

Disputa sindical

Decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) deu nova interpretação sobre a representação sindical de médicos legistas. Para o órgão, a titularidade é do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes).

1 x 1

Na segunda instância, a vitória havia sido do Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol). Essa disputa se arrasta desde 2014 e ainda cabe recurso.

