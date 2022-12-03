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Leonel Ximenes

De R$ 6 mil a R$ 65 mil: leilão dos Bombeiros do ES tem 44 veículos

Estrela do pregão é um caminhão Ford F4000 4x4 ano 2011

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

03 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os veículos do Corpo de Bombeiros que vão a leilão estão expostos para visitação em Vila Velha
Os veículos do Corpo de Bombeiros que vão a leilão estão expostos para visitação em Vila Velha Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
No próximo dia 10, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo realizará um leilão de diversas viaturas da corporação, de caminhões a motocicletas. O objetivo é a alienação de bens de veículos ociosos.
Ao todo, 44 veículos estarão disponíveis para os lances que estão sendo realizados por meio do site www.colodeteleiloes.com.br. Basta entrar no site e se cadastrar para participar.
A visitação começa a partir da próxima semana, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, no Departamento de Manutenção e Transporte do CBMES, localizado na Avenida Iracy Cortelette, nº 93, Cobilândia, Vila Velha.

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O veículo mais barato do pregão é uma moto Honda NXR150 Bros KS, Vermelha, ano e modelo 2007/2008. A moto já recebeu lance de R$ 5,7 mil, mas com as despesas administrativas o preço final, por enquanto, é de R$ 6,1 mil. O lance mínimo era de R$ 250.
A estrela do leilão dos bombeiros é um caminhão Ford F4000 4x4, da cor vermelha, ano e modelo 2011. Um interessado no veículo já ofereceu R$ 62 mil por ele, mas incluídas as despesas administrativas, o valor final é R$ 65 mil. O lance mínimo foi estipulado em R$ 1,5 mil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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