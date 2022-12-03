De R$ 6 mil a R$ 65 mil: leilão dos Bombeiros do ES tem 44 veículos

No próximo dia 10, o Corpo de Bombeiros
Militar do Espírito Santo realizará um leilão de diversas viaturas da corporação, de caminhões a motocicletas. O objetivo é a alienação de bens de veículos ociosos.
Ao todo, 44 veículos estarão disponíveis para os lances que estão sendo realizados por meio do site www.colodeteleiloes.com.br
. Basta entrar no site e se cadastrar para participar.
A visitação começa a partir da próxima semana, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, no Departamento de Manutenção e Transporte do CBMES, localizado na Avenida Iracy Cortelette, nº 93, Cobilândia, Vila Velha.
O veículo mais barato do pregão é uma moto Honda NXR150 Bros KS, Vermelha, ano e modelo 2007/2008. A moto já recebeu lance de R$ 5,7 mil, mas com as despesas administrativas o preço final, por enquanto, é de R$ 6,1 mil. O lance mínimo era de R$ 250.
A estrela do leilão dos bombeiros
é um caminhão Ford F4000 4x4, da cor vermelha, ano e modelo 2011. Um interessado no veículo já ofereceu R$ 62 mil por ele, mas incluídas as despesas administrativas, o valor final é R$ 65 mil. O lance mínimo foi estipulado em R$ 1,5 mil.