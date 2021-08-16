De olho no Palácio Anchieta, vem aí o Manato “paz e amor”

As peças são assinadas pelo jornalista e consultor de imagem e reputação Fernando Carreiro, que também é o responsável pela pré-campanha de Manato ao governo do Estado. “Há 20 anos o Espírito Santo se vê revezando entre um e outro candidato ao governo. O capixaba está cansado dessa dualidade. Chegou a hora de mostrar que há outra opção, outro caminho. Além de ter boas propostas, de estar preparado para discutir o Estado, Manato tem um jeito bem-humorado, muito peculiar da personalidade dele, e isso também estará presente na comunicação das redes”, adianta Carreiro.