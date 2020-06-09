Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

De 50 centavos a R$ 37 mil: doações para vítimas da Covid no ES passam de R$ 500 mil

É possível contribuir com depósito em conta-corrente um por meio do DUA para o Projeto  “Doações ES Solidário”, lançado pelo  governo do Estado

Públicado em 

09 jun 2020 às 14:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Doações podem ser feitas em depósito em conta-corrente ou pelo Documento Único de Arrecadação (DUA)
A sociedade estende as mãos a quem mais precisa neste período de pandemia Crédito: Divulgação
Não importa o valor, o importante é ajudar a quem mais precisa, principalmente neste período da pandemia do novo coronavírus, em que milhares de pessoas perderam seus empregos ou suas fontes de renda, além de ter seus salários reduzidos. O projeto Doações ES Solidário, criado pelo governo do Estado para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades por causa da Covid-19, já arrecadou R$ 536 mil desde que foi lançado, há pouco mais de dois meses.
O maior doador individual depositou R$ 36.962,66 em 18 de maio, dia campeão disparado de depósitos, com 130 operações. Desde  6 de abril, os movimentos em conta-corrente do Banestes totalizaram R$ 58.409,57.  Os números no Painel Covid-19, onde estão relacionadas as doações,  estão atualizados até 29 de maio, nessa modalidade de contribuição.
As contribuições podem ser feitas por intermédio  por depósito na conta-corrente 3078236-1 da agência central (ag. 104) do Banestes ou através do DUA, o Documento Único de Arrecadação.
No DUA, no dia 8 de maio, foi feito um depósito de  R$ 373.788,65, mas este montante reúne centenas de contribuições individuais repassadas por um aplicativo financeiro. O maior benfeitor individual nessa modalidade é uma pessoa jurídica que doou R$ 50 mil no dia 23 de abril.
Mas nem só de doações vultosas vive a solidariedade aos que mais precisam neste momento tão difícil. Mesmo através do DUA, que já arrecadou um total de R$ 477.800,95, de 2 de abril a 4 de junho, foram feitas contribuições modestas de 50 centavos (dia 6/4) e R$ 1 (9/4).

Veja Também

Morador de Viana pede ajuda para manter doações de cestas básicas

Grupo arrecada doações e entrega marmitas durante quarentena na Serra

Doações em resposta à Covid-19 chegam a R$ 5 bilhões em dois meses

A exemplo do DUA, também foram feitos depósitos de pequeno valor na conta-corrente da campanha, ambos no dia 18 de maio, de R$ 7 e R$ 10.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Banestes Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados