De 50 centavos a R$ 37 mil: doações para vítimas da Covid no ES passam de R$ 500 mil

Não importa o valor, o importante é ajudar a quem mais precisa, principalmente neste período da pandemia do novo coronavírus
, em que milhares de pessoas perderam seus empregos ou suas fontes de renda, além de ter seus salários reduzidos
. O projeto Doações ES Solidário
, criado pelo governo do Estado para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades por causa da Covid-19, já arrecadou R$ 536 mil desde que foi lançado, há pouco mais de dois meses.
O maior doador individual depositou R$ 36.962,66 em 18 de maio, dia campeão disparado de depósitos, com 130 operações. Desde 6 de abril, os movimentos em conta-corrente do Banestes totalizaram R$ 58.409,57. Os números no Painel Covid-19, onde estão relacionadas as doações, estão atualizados até 29 de maio, nessa modalidade de contribuição.
As contribuições podem ser feitas por intermédio por depósito na conta-corrente 3078236-1 da agência central (ag. 104) do Banestes
ou através do DUA, o Documento Único de Arrecadação.
No DUA, no dia 8 de maio, foi feito um depósito de R$ 373.788,65, mas este montante reúne centenas de contribuições individuais repassadas por um aplicativo financeiro. O maior benfeitor individual nessa modalidade é uma pessoa jurídica que doou R$ 50 mil no dia 23 de abril.
Mas nem só de doações
vultosas vive a solidariedade aos que mais precisam neste momento tão difícil. Mesmo através do DUA, que já arrecadou um total de R$ 477.800,95, de 2 de abril a 4 de junho, foram feitas contribuições modestas de 50 centavos (dia 6/4) e R$ 1 (9/4).
A exemplo do DUA, também foram feitos depósitos de pequeno valor na conta-corrente da campanha, ambos no dia 18 de maio, de R$ 7 e R$ 10.