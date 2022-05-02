De 2 a 78 anos de idade: a morte “matada” não poupa ninguém no ES

Neste ano, a idade líder de ocorrências no Estado é a de 24 anos, com 14 crimes. Em seguida, vem a de 26 anos, com 12 assassinatos, vindo logo após a de 21 anos e a de 22 anos, ambas com 11 incidentes, cada.
Um retrato de como as mortes são banalizadas está em Guriri, famoso balneário de São Mateus, no Norte capixaba
. O local lidera os assassinatos, com cinco ocorrências, juntamente com Graúna (Cariacica) e Zumbi dos Palmares (Vila Velha).
Guriri foi cenário de homicídios com vítimas com idades entre 14 anos e 28 anos. E dessas cinco vítimas, quatro eram do sexo masculino e uma era do sexo feminino.
Até o momento, a vítima mais velha de assassinatos no Estado tinha 78 anos. E foi morta justamente no dia 31 de março, no bairro Piranema, em Cariacica.