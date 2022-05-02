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Leonel Ximenes

De 2 a 78 anos de idade: a morte “matada” não poupa ninguém no ES

Jovens são as principais vítimas de homicídios no Espírito Santo

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

02 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartuchos de balas foram encontrados depois do ataque em Rio Marinho
Cartuchos de balas foram encontrados depois do ataque em Rio Marinho no qual uma criança de apenas 2 anos de idade morreu Crédito: Reprodução
Pessoas com idades na faixa etária dos “20 e poucos anos” são as maiores vítimas de homicídios no Espírito Santo, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Neste ano, a idade líder de ocorrências no Estado é a de 24 anos, com 14 crimes. Em seguida, vem a de 26 anos, com 12 assassinatos, vindo logo após a de 21 anos e a de 22 anos, ambas com 11 incidentes, cada.
Mas um dos casos mais chocantes ocorreu no dia 18 de fevereiro em Rio Marinho, Vila Velha. No bairro, uma criança de apenas 2 anos de idade foi assassinada, vítima de bala perdida, após um ataque de 30 homens armados, segundo testemunharam moradores. No momento do crime, ele e a mãe, que ficou ferida, estavam indo a uma padaria.
Um retrato de como as mortes são banalizadas está em Guriri, famoso balneário de São Mateus, no Norte capixaba. O local lidera os assassinatos, com cinco ocorrências, juntamente com Graúna (Cariacica) e Zumbi dos Palmares (Vila Velha).

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Guriri foi cenário de homicídios com vítimas com idades entre 14 anos e 28 anos. E dessas cinco vítimas, quatro eram do sexo masculino e uma era do sexo feminino.
Até o momento, a vítima mais velha de assassinatos no Estado tinha 78 anos. E foi morta justamente no dia 31 de março, no bairro Piranema, em Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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