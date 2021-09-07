Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Uma menina de 14 anos ou menos dá à luz a cada 32 horas no ES

No Brasil, um em cada sete bebês é filho de mãe adolescente. A cada hora nascem 48 bebês, filhos de mães adolescentes

Públicado em 

07 set 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No período de janeiro a maio, aconteceram 99 partos de crianças e adolescentes no ES
No período de janeiro a maio, aconteceram 99 partos de crianças e adolescentes no ES Crédito: Ana Nascimento/Agência Brasil
Uma menina de 14 anos ou menos dá à luz a cada 32 horas no ES
Crianças e adolescentes, na faixa de 0 a 14 anos, dão à luz no Espírito Santo a cada 32 horas. Neste ano, no período de janeiro a maio, aconteceram 99 partos de mães nesta faixa etária. O município com maior quantidade de casos é a Serra, que registrou 14 operações do tipo, sendo seguido por Cariacica (10) e São Mateus (9) – o município do Norte, inclusive, acaba sendo referência para outras pequenas cidades da região. Na Grande Vitória, Vila Velha e Vitória acumularam cinco casos, cada.
A gravidez em crianças e adolescentes também já provocou um total de sete abortos em meninas com idades entre 10 e 14 anos. Os procedimentos aconteceram nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus, Vila Velha e Vitória.

Veja Também

Trabalhadora do ES que descobriu gravidez após demissão será indenizada

No Brasil, um em cada sete bebês é filho de mãe adolescente. A cada hora nascem 48 bebês, filhos de mães adolescentes.

A SITUAÇÃO NO MUNDO

Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. Essas jovens apresentam várias consequências na saúde, educação, emprego, nos seus direitos e na autonomia na fase adulta ao terem filhos tão cedo.
As taxas de mortalidade nessa faixa etária são elevadas e chegam a 70 mil por problemas na gravidez ou no parto. Entre as causas de maternidade precoce estão os elevados índices de casamentos infantis, organizados pelas próprias famílias, a extrema pobreza, violência sexual e falta de acesso aos métodos anticoncepcionais.

Veja Também

Vitória pode criar força-tarefa para tentar impedir gravidez precoce

MPF pede que ES tenha serviço de referência para interrupção legal de gravidez

De acordo com os números do Datasus referentes a 2019, os partos de meninas de 10 a 14 anos apresentam maiores taxas na Região Norte: Roraima (7,3/1.000), Amazonas (6,1/1.000) e Acre (5,6/1.000). Na Região Nordeste, as maiores taxas ocorrem no Maranhão (4/1.000) e Alagoas (3,9/1.000). Taxas menores que 2/1.000 adolescentes de 10 a 14 anos ocorrem somente no Sudeste, Sul e no Distrito Federal.
Da mesma maneira, os partos de adolescentes de 15 a 19 anos também são mais frequentes na Região Norte (74,9/1.000), com taxa de 110,6/1.000 em Roraima, seguido pelo Amazonas e pelo Acre, ambos com 84,6/1.000.
Dados do IBGE confirmam que 7 em 10 meninas grávidas ou com filhos são negras e 6 de 10 não trabalham e não estudam. Segundo relatório do Banco Mundial, o Brasil poderia aumentar a sua produtividade em US $3,5 bilhões por ano se as adolescentes adiassem a gravidez para depois dos 20 anos de idade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Juíza defensora das crianças e dos adolescentes anuncia aposentadoria

Família é a principal escola de valores para crianças e adolescentes

ES é o sexto Estado do país com mais adoção de crianças e adolescentes

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo gravidez Ibge Infância ONU Adolescência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados