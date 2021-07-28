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Leonel Ximenes

Vitória pode criar força-tarefa para tentar impedir gravidez precoce

Proposta está num projeto de lei do presidente da Câmara, Davi Esmael (PSD), que é evangélico

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

28 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em 2020 aconteceram 308 partos em meninas de 10 a 14 anos e outros 6.518 em gestantes de 15 a 19 anos no ES
Em 2020, foram feitos 308 partos em meninas de 10 a 14 anos e outros 6.518 em gestantes de 15 a 19 anos no ES Crédito: Anasps/Divulgação
Câmara de Vitória está discutindo um projeto de lei que institui um trabalho de conscientização e combate à gravidez precoce. Segundo o vereador Davi Esmael (PSD), presidente da Casa e autor da matéria, o sistema Datasus (SUS) mostra que em 2020 aconteceram 308 partos em meninas de 10 a 14 anos no Espírito Santo e outros 6.518 em gestantes de 15 a 19 anos. Foram 17 partos por dia, em média.
Os números da gravidez na adolescência também são expressivos neste ano. Em 2021, com dados atualizados até 8 de julho, foram realizados 2.904 partos no grupo de meninas de 10 a 19 anos. Desse total, 174 foram feitos em Vitória.
“Temos fartos estudos que mostram como a gravidez na adolescência gera problemas de saúde para a mãe e o bebê, além de grande chance de abandono escolar. Isso precisa nos preocupar mais e nos levar a dialogar com os adolescentes sobre esse tema tão complexo”, disse o proponente do projeto.
O trabalho de conscientização seria feito com a criação de uma força-tarefa formada por profissionais especializados no assunto, envolvendo professores, psicólogos e médicos, por exemplo.

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Apelidado de “Programa Eu Escolhi Esperar”, o projeto de Esmael, que é evangélico, foi elaborado em parceria com o pastor e conferencista Nelson Jr., idealizador do movimento nacional com o mesmo nome. Em seu trabalho com a juventude ele defende a conscientização sobre a importância de esperar o tempo certo para desfrutar a sexualidade e também a gravidez.
A proposta vai a votação na Comissão de Justiça da Câmara na próxima segunda-feira (2) e seguirá depois para as demais comissões permanentes da Casa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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