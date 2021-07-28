Vitória pode criar força-tarefa para tentar impedir gravidez precoce

A Câmara de Vitória
está discutindo um projeto de lei que institui um trabalho de conscientização e combate à gravidez precoce. Segundo o vereador Davi Esmael (PSD), presidente da Casa e autor da matéria, o sistema Datasus (SUS) mostra que em 2020 aconteceram 308 partos em meninas de 10 a 14 anos no Espírito Santo e outros 6.518 em gestantes de 15 a 19 anos. Foram 17 partos por dia, em média.
Os números da gravidez na adolescência também são expressivos neste ano. Em 2021, com dados atualizados até 8 de julho, foram realizados 2.904 partos no grupo de meninas de 10 a 19 anos. Desse total, 174 foram feitos em Vitória
.
“Temos fartos estudos que mostram como a gravidez na adolescência gera problemas de saúde para a mãe e o bebê, além de grande chance de abandono escolar. Isso precisa nos preocupar mais e nos levar a dialogar com os adolescentes sobre esse tema tão complexo”, disse o proponente do projeto.
O trabalho de conscientização seria feito com a criação de uma força-tarefa formada por profissionais especializados no assunto, envolvendo professores, psicólogos e médicos, por exemplo.
Apelidado de “Programa Eu Escolhi Esperar”, o projeto de Esmael, que é evangélico
, foi elaborado em parceria com o pastor e conferencista Nelson Jr., idealizador do movimento nacional com o mesmo nome. Em seu trabalho com a juventude ele defende a conscientização sobre a importância de esperar o tempo certo para desfrutar a sexualidade e também a gravidez.
A proposta vai a votação na Comissão de Justiça da Câmara na próxima segunda-feira (2) e seguirá depois para as demais comissões permanentes da Casa.