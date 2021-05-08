Bruna Surfistinha anuncia gravidez do primeiro filho

A empresária, ex-garota de programa e escritora Raquel Pacheco, 36, conhecida pelo apelido Bruna Surfistinha, anunciou que está grávida no primeiro filho.
Na sua conta no Instragram, ela publicou uma foto em que mostra a barriga de cinco meses de gestação e diz que está transbordando de felicidade. "Eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas."
"Para quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser", escreveu.
"Quero agradecer a todos que torceram para que esta fase maternal chegasse para mim. Sempre recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre e me desejando a realização deste sonho".
Raquel também disse que, no domingo (9), seu primeiro Dia das Mães, ela contará aos seus seguidores mais detalhes sobre a gravidez, incluindo se é menina ou menino. "No meio do caos e de tantas notícias tristes, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida."
A história de Raquel Pacheco foi imortalizada em livros, filme e série. Sua biografia virou filme, com Deborah Secco, 41, fazendo a protagonistas, há dez anos. Já em 2016 ganhou uma versão em série, "Me Chama de Bruna", com Maria Bopp, 29, no papel principal.
"As pessoas têm um interesse muito grande na Bruna Surfistinha. É como se ela despertasse questões humanas", afirmou a escritora, que sempre se refere ao seu pseudônimo como prostituta na terceira pessoa, à Folha em 2019, ao comentar as críticas do presidente Jair Bolsonaro a essas produções.