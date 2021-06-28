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Ataques homofóbicos

Nanda Costa e Lan Lahn sofrem ataques após anunciarem gravidez

Na véspera do Dia do Orgulho LGBTQIA+, casal fez revelação durante 'Fantástico'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:55

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:55

Nanda Costa e Lan Lahn estão esperando gêmeas
Nanda Costa e Lan Lahn estão esperando gêmeas Crédito: Instagram/@nandacosta
No Dia do Orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, Nanda Costa e Lan Lahn sofrem ataques homofóbicos nas redes sociais. Isso porque a atriz e a percursionista anunciaram, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que estão grávidas e gêmeas. Nanda está no quinto mês de gestação de duas meninas. "Acho que a pandemia ajudou e, agora que a barriga está enorme e a gente ainda estava escondendo, eu botava uma roupa larga e uns casacos por cima. Nem o porteiro sabe", disse a atriz em entrevista para a jornalista Renata Ceribelli.
Lan Lahnta mbém comemorou: "a notícia de duas crianças está sendo tão boa de dar para a família. Dá esperança". A artista também apresentou a versão da música Duas Mães, inspirada na relação com Nanda e a chegada das filhas. "A gente guardou a música para quando a gente pudesse contar para todo mundo", afirmou.
As publicações de Nanda e Lan nas redes sociais receberam milhares de comentários positivos desejando felicidades ao casal. A atriz Emanuelle Araújo, que será madrinha de uma das gêmeas, também comemorou a notícia. Mas alguns internautas se posicionaram de maneira homofóbica sobre a gravidez. Comentários como "só sei que os 'bixinhos' veio do homem (sic)", "quem engravidou foi homem" ou "o mundo tá de cabeça pra baixo mesmo" foram registrados.

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