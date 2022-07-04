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Leonel Ximenes

Corruptos e torturadores não poderão ser nome de rua em Vitória

Vereadores de direita e de esquerda se uniram para banir homenagens em vias públicas a quem não merece

Públicado em 

04 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista área de Vitória, cidade que não poderá homenagear gente que não merece
Vista de Vitória: cidade não poderá homenagear quem causa danos graves à sociedade Crédito: Divulgação
Com 11 votos a favor e nenhum contra, a Câmara de Vitória aprovou projeto de lei do vereador Armandinho Fontoura (Podemos) que proíbe condenados por corrupção ou crimes correlatos a serem homenageados com nomes de ruas, avenidas ou outros logradouros na Capital.
“Fica proibida a denominação a pessoas que tenham sido condenadas por ato de improbidade ou crime de corrupção, ou que tenham sido historicamente consideradas participantes de atos de lesa-humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo, violação dos direitos humanos e/ou maus-tratos a animais em processo transitado em julgado, assim como condenadas por qualquer Conselho de Classe profissional devidamente registrado no Estado do Espírito Santo”, diz trecho da lei.
O mesmo projeto determina que os logradouros e prédios públicos cujas atuais nomeações afrontem o disposto modificado pela lei terão 12 meses, a partir da sua vigência, para serem retificados e regularizados. Ou seja: os nomes vão precisar mudar no prazo de um ano.
Votaram a favor, além de Fontoura: Aloísio Varejão, Anderson Goggi, André Brandino, Camila Valadão, Leandro Piquet, Duda Brasil, Gilvan da Federal, Karla Coser, Luiz Emanuel e Maurício Leite. O PL altera a Lei n° 6.080/2003, que instituiu o Código de Posturas de Vitória, para incluir o inciso V ao art.43.

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“Atitudes que se correlacionam a este projeto de lei foram aderidas em países como o Alemanha, onde, após o término do Segunda Guerra Mundial, houve eliminação de toda e qualquer homenagem ou referência aos nazistas”, lembra Fontoura. O projeto vai agora para sanção do prefeito Lorenzo Pazolini.
Mas já existe uma lei estadual proibindo esse tipo de homenagem em todo o Espírito Santo, que foi proposta pelo deputado Sérgio Majeski (PSDB). Ela foi sancionada em maio do ano passado pelo governador Renato Casagrande (PSB).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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