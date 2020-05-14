Placas com mensagem misteriosa se espalham pela Grande Vitória

E, afinal, quem é John Galt? A frase aparece no livro “A Revolta de Atlas”, da autora russa Ayn Rand. Trata-se de uma expressão usada para definir impotência e desespero.

Segundo a Exame, Ayn Rand, depois de testemunhar a Revolução Russa de 1917, partiu para um país que considerava modelo ideal de liberdade, os Estados Unidos. A partir de então, consagrou-se como romancista, dramaturga, roteirista e filósofa americana.

A Amazon ainda diz que “nesse cenário desolador em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a sumir sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se apossa de suas propriedades e invenções, mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios”.