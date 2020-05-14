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Leonel Ximenes

Placas com mensagem misteriosa se espalham pela Grande Vitória

A frase "Quem é John Galt?" aparece no livro “A Revolta de Atlas”, da autora russa Ayn Rand, cultuada por setores conservadores  da sociedade americana

Públicado em 

14 mai 2020 às 18:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Placa misteriosa instalada em Vila Velha
Placa misteriosa instalada em Vitória Crédito: Foto do leitor
Uma pergunta tem se multiplicado em outdoors na Grande Vitória: “Quem é John Galt?”. O anúncio com letras garrafais brancas e fundo preto não indica quem pediu para espalhar esta mensagem na região metropolitana.
E, afinal, quem é John Galt? A frase aparece no livro “A Revolta de Atlas”, da autora russa Ayn Rand. Trata-se de uma expressão usada para definir impotência e desespero.
“A Revolta de Atlas” é considerado o livro mais influente nos Estados Unidos depois da Bíblia, segundo a Biblioteca do Congresso americano. A obra é muito exaltada por setores mais conservadores e de direita da sociedade americana.
Segundo a Exame, Ayn Rand, depois de testemunhar a Revolução Russa de 1917, partiu para um país que considerava modelo ideal de liberdade, os Estados Unidos. A partir de então, consagrou-se como romancista, dramaturga, roteirista e filósofa americana.

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No resumo da Amazon sobre a obra, a história se passa numa época imprecisa, quando as forças políticas de esquerda estão no poder. Último baluarte do que ainda resta do capitalismo num mundo infestado de repúblicas populares, os Estados Unidos estão em decadência e sua economia caminha para o colapso.
A Amazon ainda diz que “nesse cenário desolador em que a intervenção estatal se sobrepõe a qualquer iniciativa privada de reerguer a economia, os principais líderes da indústria, do empresariado, das ciências e das artes começam a sumir sem deixar pistas. Com medidas arbitrárias e leis manipuladas, o Estado logo se apossa de suas propriedades e invenções, mas não é capaz de manter a lucratividade de seus negócios”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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