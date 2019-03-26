Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Conselho critica vereador que debochou de idoso que se acidentou

Marcial Souza Almeida, mais conhecido como "Dito Xaréu", debochou do empresário Nhozinho Matos, de 74 anos, dono de um tradicional restaurante de frutos do mar em Meaípe

Vitória
Publicado em 26/03/2019 às 22h45
Atualizado em 06/10/2019 às 21h31


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.