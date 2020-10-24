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Leonel Ximenes

Conheça as 10 profissões mais comuns dos candidatos nas eleições no ES

Tem gente que informou à Justiça Eleitoral  que é "ministro de Estado"; outro disse que é “capitalista de ativos financeiros”

Públicado em 

24 out 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Medida inclui agricultores familiares
Agricultores familiares: profissão de  1.033 candidatos na eleição no ES  Crédito: Freepik
Os candidatos a prefeito, vice e vereador no Espírito Santo têm muitas profissões em comum, mas a que mais se repete é a de agricultor, ocupação apontada por 1.033 interessados a ingressarem nas Câmaras e nas prefeituras. O município com mais agricultores na disputa é Rio Bananal, com 46.
Completam o ranking das profissões: servidor público municipal (789), empresário (722), comerciante (702), dona de casa (492), aposentado (435), vereador (392), trabalhador rural (258), advogado (248) e professor de ensino fundamental (197). A categoria “outros” foi apontada por 2.753 inscritos na eleição, mas como inclui uma infinidade de empregos, foi deixada de lado pela coluna.
Na outra ponta, há as vocações solitárias. Um total de 34 candidatos têm profissões únicas e algumas até curiosas. Alderino Gonçalves (Patriota), em Baixo Guandu, diz que é ministro de Estado. Já o Pastor Klauss (PSC), em Guarapari, se classifica como “capitalista de ativos financeiros”. E Hudson dos Santos (PP), de Domingos Martins, é o único detetive particular do pleito, conforme registro no TSE.

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Linhares reuniu o maior número de servidores municipais nas eleições, contabilizando 32. Destaca-se ainda a presença de Ponto Belo, com 30 funcionários públicos interessados nos cargos eletivos. O terceiro lugar é de Cachoeiro de Itapemirim (27).
Cidades da Grande Vitória passam a liderar em profissões que precisam, sem exceção, de diploma e outros tipos de registros. É o caso dos advogados. Dos 248 aptos para a eleição, 28 estão em Vitória, 22 na Serra e outros 18 em Vila Velha, sendo os municípios com mais defensores.
Serra e Cariacica têm como profissão líder de candidatos a de comerciante, com 51 e 41 representantes, respectivamente. Já Vila Velha e Vitória têm no empresário a figura mais numerosa, com 49 e 41 aptos para o pleito. Mais uma vez a coluna não considerou a categoria “outros”, devido à miscelânea de profissões presentes nesse aglomerado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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