Conheça as 10 profissões mais comuns dos candidatos nas eleições no ES

Completam o ranking das profissões: servidor público municipal (789), empresário (722), comerciante (702), dona de casa (492), aposentado (435), vereador (392), trabalhador rural (258), advogado (248) e professor de ensino fundamental (197). A categoria “outros” foi apontada por 2.753 inscritos na eleição, mas como inclui uma infinidade de empregos, foi deixada de lado pela coluna.
Na outra ponta, há as vocações solitárias. Um total de 34 candidatos têm profissões únicas e algumas até curiosas. Alderino Gonçalves (Patriota), em Baixo Guandu, diz que é ministro de Estado. Já o Pastor Klauss (PSC), em Guarapari
, se classifica como “capitalista de ativos financeiros”. E Hudson dos Santos (PP), de Domingos Martins, é o único detetive particular do pleito, conforme registro no TSE.
Linhares reuniu o maior número de servidores municipais
nas eleições, contabilizando 32. Destaca-se ainda a presença de Ponto Belo, com 30 funcionários públicos interessados nos cargos eletivos. O terceiro lugar é de Cachoeiro de Itapemirim (27).
Cidades da Grande Vitória
passam a liderar em profissões que precisam, sem exceção, de diploma e outros tipos de registros. É o caso dos advogados. Dos 248 aptos para a eleição, 28 estão em Vitória, 22 na Serra e outros 18 em Vila Velha, sendo os municípios com mais defensores.
Serra e Cariacica têm como profissão líder de candidatos a de comerciante, com 51 e 41 representantes, respectivamente. Já Vila Velha e Vitória têm no empresário a figura mais numerosa, com 49 e 41 aptos para o pleito. Mais uma vez a coluna não considerou a categoria “outros”, devido à miscelânea de profissões presentes nesse aglomerado.