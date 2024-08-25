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Leonel Ximenes

Conheça a cidade do interior do ES que tem oito candidatos a prefeito

O número de postulantes à prefeitura local é superior até que os maiores municípios da Grande Vitória

Públicado em 

25 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Conceição da Barra: em média, um candidato a prefeito a cada grupo de 3,4 mil pessoas
Conceição da Barra: em média, um candidato a prefeito a cada grupo de 3,4 mil pessoas Crédito: Facebook/PMCB
Conceição da Barra não é uma cidade estratégica do ponto de vista “geopolítico” estadual, não tem uma economia tão exuberante na região, como Linhares e São Mateus, tem pouco mais de 27 mil habitantes, mas já detém um título nesta eleição: é o município do Espírito Santo, incluindo os da Grande Vitória, com mais candidatos a prefeito: oito.
A cidade tem 27.458 habitantes (IBGE/2022), o que dá uma incrível média de um candidato a prefeito a cada grupo de 3,4 mil pessoas. Em relação à quantidade de eleitores (25.715), são oito candidatos para um montante de 3,2 mil votantes.
Estão concorrendo ao comando da prefeitura barrense os seguintes candidatos: Edmundo Norberto (PT); Erivan de Moraes (PSB); Geralda Professora (PSOL); Manoel Pé de Boi (Republicanos); Mateusinho do Povão (Podemos), que disputa a reeleição; Noel Bikes (PRTB); Tarquínio de Medeiros (PL); e Toninho de Deus (DC).
Depois de Conceição da Barra, os municípios do interior que têm mais candidatos a prefeito no Espírito Santo são Barra de São Francisco e Itapemirim, com sete postulantes cada.
Nas maiores cidades da Grande Vitória, a Serra lidera com sete candidatos a prefeito, seguida por Vila Velha e Vitória - seis cada uma. O fato surpreendente destas eleições municipais ocorre em Cariacica, que tem apenas três disputando o comando do executivo.
Dos 78 municípios do Espírito Santo, em todos há pelo menos dois candidatos a prefeito. No Brasil, em 214 cidades só foi registrado um candidato. Estes já estão preparando o terno de posse em 1º de janeiro de 2025.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Conceição da Barra Grande Vitória Barra de São Francisco Eleições 2024
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