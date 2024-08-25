Conheça a cidade do interior do ES que tem oito candidatos a prefeito

Conceição da Barra
não é uma cidade estratégica do ponto de vista “geopolítico” estadual, não tem uma economia tão exuberante na região, como Linhares e São Mateus, tem pouco mais de 27 mil habitantes, mas já detém um título nesta eleição: é o município do Espírito Santo, incluindo os da Grande Vitória, com mais candidatos a prefeito: oito.
A cidade tem 27.458 habitantes (IBGE/2022), o que dá uma incrível média de um candidato a prefeito a cada grupo de 3,4 mil pessoas. Em relação à quantidade de eleitores (25.715), são oito candidatos para um montante de 3,2 mil votantes.
Estão concorrendo ao comando da prefeitura barrense os seguintes candidatos: Edmundo Norberto (PT); Erivan de Moraes (PSB); Geralda Professora (PSOL); Manoel Pé de Boi (Republicanos); Mateusinho do Povão (Podemos), que disputa a reeleição; Noel Bikes (PRTB); Tarquínio de Medeiros (PL); e Toninho de Deus (DC).
Depois de Conceição da Barra, os municípios do interior que têm mais candidatos a prefeito no Espírito Santo são Barra de São Francisco e Itapemirim, com sete postulantes cada.