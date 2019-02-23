Comida para dois presídios vai custar R$ 3,8 milhões

Penitenciária de Vila Velha: contrato para compra emergencial de alimentos vale por seis meses. Crédito: G1

O custo da insegurança: a Sejus acaba de fechar duas compras, com dispensa de licitação, no valor total de R$ 3,8 milhões, para contratação emergencial de empresa para fornecimento de alimentação às Penitenciárias Estaduais de Vila Velha III e V. A mesma empresa venceu as duas concorrências.

Os valores

O valor de cada prato do almoço e do jantar chama atenção pelo preço baixo: sai a R$ 2,87. Já o do desjejum (o velho café da manhã) custa a bagatela de R$ 1,61. O contrato, que já foi autorizado, é válido por 180 dias.

ES dá samba

Todos os 27 jurados do desfile das escolas de samba são do Espírito Santo. Diferentemente dos anos anteriores, desta vez a Liga não “importou” os avaliadores.

É do ramo

Um dos destaques do corpo de jurados é o maestro Helder Trefzger, regente titular da Orquestra Sinfônica do ES (Oses), que está julgando o quesito Bateria.

Vereador dá samba?

A Liesge cedeu um dos seus camarotes no Sambão para a Câmara de Vitória.

Cronometrado

A cerimônia de entrega das chaves da cidade ao Rei Momo será realizada hoje exatamente às 21h16. “Não haverá atraso”, promete Edvaldo Teixeira, presidente da Liga.

O poder é rosa

A Novo Império convidou de última hora uma militar para desfilar em um dos carros da agremiação. A jovem, conhecida pelas ações de bravura, teve de se submeter às redes sociais para encontrar um vestido rosa adequado ao enredo.

Na espera

Ex-presidente da Associação dos Oficiais da PM, o tenente-coronel Rogério Fernandes Lima está cotado para assumir a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) ou a Superintendência do Ibama no Estado. Manato, o secretário especial do governo para a Câmara dos Deputados, é o padrinho da nomeação.

Retorno na ponte

O vereador Nathan Medeiros (PSB), de Vitória, propôs ao governo do Estado a implantação de um retorno na saída da Segunda Ponte. O retorno hoje é feito pela Ponte Seca, o que causa parte do engarrafamento na região no horário de pico. Para o novo retorno seria necessário apenas retirar os obstáculos e sinalizar a via já existente.

Constatação

Um discurso do deputado Felipe Rigoni (PSB-ES), de pouco mais de quatro minutos, causou mais repercussão do que todos os anos de mandatos de alguns parlamentares que estão no Congresso Nacional.

CPI de tudo

Nos corredores políticos do Estado, CPI do fim do mundo é o nome que está sendo dado à comissão de investigação que o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) quer criar na Assembleia Legislativa.

CPI de tudo 2

Pega da máfia dos guinchos aos procedimentos para licenciamento ambiental no Iema, passando por pátios, sonegação, poluição, radares nas rodovias e serviços telefônicos e de energia elétrica.

Debate no PCdoB

Com a presença de Haroldo Lima, membro do Comitê Central, o PCdoB vai promover hoje, das 9h às 14h, na Câmara de Vitória, uma conferência estadual extraordinária. O principal item da pauta é a discussão sobre a incorporação do PPL à legenda comunista.

Mal-estar na OAB

Repercutiu mal na OAB a manifestação do secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, que acusou advogados de repassarem informações de grupos criminosos para fora e dentro dos presídios. Vários advogados cobraram do presidente da Ordem uma postura mais rígida e até uma nota de repúdio contra o governo do Estado.

Festa profana

Dez dos 11 vereadores de Pinheiros, no Norte do Estado, fizeram uma nota de repúdio contra prefeitura, que marcou a festa da cidade para o período de 11 a 21 de abril, que coincide a Semana Santa.

É do jogo

Walter, do Serra, reclamou que a própria torcida capixaba vaiou seu time no Kleber Andrade. O goleiro não devia ligar pra isso: o velho Nelson Rodrigues dizia que, no Maracanã, vaia-se até minuto de silêncio.

Alô, PT!