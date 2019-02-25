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Leonel Ximenes

Comerciários querem supermercados novamente fechados aos domingos

Públicado em 

25 fev 2019 às 18:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Movimento em um supermercado do Estado: trabalhadores pressionam para que domingo as lojas não abram. Crédito: Divulgação
O Sindicato dos Comerciários do Estado está pressionando para que os supermercados voltem a fechar aos domingos. O Sindicomerciários enviou uma caixa com listas de abaixo-assinados de associados a várias entidades patronais do setor pedindo que a cláusula que impede a abertura das lojas aos domingos seja novamente estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho, assinada em outubro do ano passado.
O Sindocomerciários pede inclusive uma reunião ainda neste mês, na sede da Fecomércio, para que seja rediscutida a proposta de aditivo à Convenção proibindo a abertura. 
No documento enviado aos sindicatos empresariais, o sindicato dos trabalhadores argumenta que a reabertura dos supermercados aos domingos provocou muita insatisfação na categoria e prejuízo aos próprios patrões. Segundo o Sindicomerciários, os trabalhadores não estão tendo a folga compensatória adequada por trabalhar aos domingos e alguns estão atuando com jornada excessiva.
O sindicato argumenta também que a abertura das lojas ao domingos interessa apenas aos "grupos multinacionais" em detrimento dos supermercadistas locais e que a população não apoia a medida.
O curioso é que o Sindicomerciários não demonstra que os supermercados estão tendo prejuízo aos domingos; também não prova que a população quer que as lojas voltem a fechar nesse dia.
A dúvida
Será que o Espírito Santo vai voltar a ser o único Estado do país em que os supermercados fecham as portas aos domingos? Pelo acordo coletivo, a abertura dos supermercados é facultativa - abre quem quiser.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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