Comerciários querem supermercados novamente fechados aos domingos

Movimento em um supermercado do Estado: trabalhadores pressionam para que domingo as lojas não abram. Crédito: Divulgação

O Sindicato dos Comerciários do Estado está pressionando para que os supermercados voltem a fechar aos domingos. O Sindicomerciários enviou uma caixa com listas de abaixo-assinados de associados a várias entidades patronais do setor pedindo que a cláusula que impede a abertura das lojas aos domingos seja novamente estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho, assinada em outubro do ano passado.

O Sindocomerciários pede inclusive uma reunião ainda neste mês, na sede da Fecomércio, para que seja rediscutida a proposta de aditivo à Convenção proibindo a abertura.

No documento enviado aos sindicatos empresariais, o sindicato dos trabalhadores argumenta que a reabertura dos supermercados aos domingos provocou muita insatisfação na categoria e prejuízo aos próprios patrões. Segundo o Sindicomerciários, os trabalhadores não estão tendo a folga compensatória adequada por trabalhar aos domingos e alguns estão atuando com jornada excessiva.

O sindicato argumenta também que a abertura das lojas ao domingos interessa apenas aos "grupos multinacionais" em detrimento dos supermercadistas locais e que a população não apoia a medida.

O curioso é que o Sindicomerciários não demonstra que os supermercados estão tendo prejuízo aos domingos; também não prova que a população quer que as lojas voltem a fechar nesse dia.

A dúvida