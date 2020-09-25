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Leonel Ximenes

Comerciante do ES filma flor de orquídea se abrindo. Veja o vídeo

Equipamento acompanhou o desenvolvimento da planta durante 14 dias dentro de um apartamento em Vila Velha

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 14:32

Públicado em 

25 set 2020 às 14:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Durante 14 dias, de 4 a 18 de setembro, o aposentado e comerciante Elson Altoé, de 62 anos, instalou um equipamento para filmar o florescimento de uma orquídea no apartamento onde mora, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Nos primeiros três dias de filmagem, nada aconteceu, mas no quarto dia em diante o espetáculo da vida aconteceu: a flor foi crescendo e encantando.
A imagem alterna momentos mais claros e outros mais escuros, reflexo da intensidade da luz durante o dia e à noite. Altoé usou um equipamento muito simples para captar o momento mágico: um smartphone chinês e uma lâmpada de led portátil, tudo bem afixado para não balançar e prejudicar a captação das imagens
Ele conta que a flor da primeira orquídea abriu no dia 7 e a última no dia 18 de setembro. “As imagens que não tinham movimento de flor abrindo foram cortadas ou aceleradas mais ainda para diminuir o tempo do vídeo. Eu queria um vídeo de mais ou menos um minuto”, explica o comerciante, que conseguiu o seu objetivo. Ele publicou o vídeo no YouTube.
Mesmo que não possa ser considerado um orquidófilo típico, Altoé tem na sua mulher uma entusiasta pelas flores dessa planta típica de algumas regiões do ES. “Quem gosta das orquídeas aqui em casa é a Carminha. Cada vez que ela sai de casa volta com uma nova. Também recebemos doações de pessoas que não conseguiram fazê-las evoluir.”
A paixão pelas orquídeas absorve parte do tempo dela: “A Carminha vive olhando na internet como cuidar delas. Tanto aqui quanto nas árvores na porta da sorveteria temos várias. Não conhecemos os nomes, apenas gostamos das flores”, diz o comerciante. “Nesta pandemia precisamos arrumar o que fazer”, brinca.
As flores da orquídea sendo abertas
As flores da orquídea sendo abertas Crédito: Reprodução de vídeo
O próximo desafio de Altoe é registrar em vídeo o desenvolvimento de um broto de um abacateiro que foi levado por uma das suas netas para ele. As imagens já estão sendo registradas no seu apartamento.
Fica a lição: no país em que muitos queimam suas florestas e matas, há quem se preocupe em preservar e captar belas imagens da natureza. Ainda bem.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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