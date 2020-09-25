Comerciante do ES filma flor de orquídea se abrindo. Veja o vídeo

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Durante 14 dias, de 4 a 18 de setembro, o aposentado e comerciante Elson Altoé, de 62 anos, instalou um equipamento para filmar o florescimento de uma orquídea no apartamento onde mora, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Nos primeiros três dias de filmagem, nada aconteceu, mas no quarto dia em diante o espetáculo da vida aconteceu: a flor foi crescendo e encantando.

A imagem alterna momentos mais claros e outros mais escuros, reflexo da intensidade da luz durante o dia e à noite. Altoé usou um equipamento muito simples para captar o momento mágico: um smartphone chinês e uma lâmpada de led portátil, tudo bem afixado para não balançar e prejudicar a captação das imagens

Ele conta que a flor da primeira orquídea abriu no dia 7 e a última no dia 18 de setembro. “As imagens que não tinham movimento de flor abrindo foram cortadas ou aceleradas mais ainda para diminuir o tempo do vídeo. Eu queria um vídeo de mais ou menos um minuto”, explica o comerciante, que conseguiu o seu objetivo. Ele publicou o vídeo no YouTube

Mesmo que não possa ser considerado um orquidófilo típico, Altoé tem na sua mulher uma entusiasta pelas flores dessa planta típica de algumas regiões do ES. “Quem gosta das orquídeas aqui em casa é a Carminha. Cada vez que ela sai de casa volta com uma nova. Também recebemos doações de pessoas que não conseguiram fazê-las evoluir.”

A paixão pelas orquídeas absorve parte do tempo dela: “A Carminha vive olhando na internet como cuidar delas. Tanto aqui quanto nas árvores na porta da sorveteria temos várias. Não conhecemos os nomes, apenas gostamos das flores ”, diz o comerciante. “Nesta pandemia precisamos arrumar o que fazer”, brinca.

As flores da orquídea sendo abertas Crédito: Reprodução de vídeo