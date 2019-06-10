O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Comando pode punir militar que "prejudicar a imagem" da PM
A portaria que regulamenta as postagens foi publicada no último dia 6 e está sendo conhecida, nas redes sociais dos policiais militares, como "lei da mordaça"
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00