Comando de tropa de elite da PM adverte para folgas indevidas

Tropa especial da PM faz a segurança da parte externa do Palácio Anchieta. Crédito: G1

O comandante da Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar, major Paulo Rogério do Carmo Barboza, divulgou um memorando hoje (29) em que adverte que o afastamento dos militares da Cimesp para viagens, durante as folgas, pode prejudicar a missão da tropa de elite da PM do Estado.

Segundo o major, o gozo de folga dos militares da sua companhia não é garantido, haja vista a natureza peculiar da atividade de missões especiais. "O militar da Cimesp pode ser acionado na folga para cumprir demandas da unidade, como instruções, operações, intervenções em situação de crise e solenidades militares", adverte o comandante.

Segundo ele, não será aceita a justificativa de prejuízo financeiro para quem alegar que tem viagem marcada, mesmo que tenha comprado pacotes turísticos, para tentar se eximir de uma escala. "O militar que quiser viajar sem que seja acionado deverá fazê-lo no período de férias, licença especial, ou mesmo solicitar dispensa para desconto em férias".

Por fim, no documento, Paulo Rogério do Carmo Barboza lembra que um dos principais requisitos para servir ao Cimesp é o voluntariado. E quem não estiver de acordo com essa condição, pontua o major, deve solicitar a transferência para outra unidade da PM.

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