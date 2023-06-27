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Leonel Ximenes

Com quadrilha e tudo, cidade no ES terá festa julina exclusiva para cães

Arraiá Pet terá concurso casal pet caipira, pescaria e barraquinha com comidas típicas,  entre outras atrações

Públicado em 

27 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cão vestido a rigor para o 1º Arraiá Pet, realizado no ano passado
Cão vestido a rigor para o 1º Arraiá Pet, realizado no ano passado Crédito: Felipe Reis
Uma festa do cão. Os cães de Linhares estão “convidados” para a segunda edição do Arraiá Pet, uma festa julina que será realizada neste sábado (1º), exclusivamente para eles, no subsolo do Supermercado Oriundi, no bairro Três Barras, a partir das 16h.
Apoiada pela Prefeitura de Linhares e promovida pela AgromixPet, a festa não deixa nada a dever às tradicionais festas caipiras promovidas pelos humanos: terá quadrilha canina, concurso casal pet caipira, pescaria, barraquinha com comidas típicas, exposição, plataforma 360º e playground infantil.
“O objetivo principal do Arraiá Pet é proporcionar uma tarde alegre, de muita interação entre os pets e os seus tutores. É também uma oportunidade de ampliarmos as ações que são desenvolvidas pelo Departamento de Bem-estar Animal da Prefeitura de Linhares”, disse Flávia Barbosa, secretária municipal de Meio Ambiente.
No ano passado, o 1º Arraiá Pet reuniu cerca de 200 cachorros no mesmo local do evento do próximo sábado. Nenhuma mordida foi registrada - só alguns latidos mais histéricos e empolgados, sem maiores consequências.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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