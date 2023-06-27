Com quadrilha e tudo, cidade no ES terá festa julina exclusiva para cães

Uma festa do cão. Os cães de Linhares
estão “convidados” para a segunda edição do Arraiá Pet, uma festa julina que será realizada neste sábado (1º), exclusivamente para eles, no subsolo do Supermercado Oriundi, no bairro Três Barras, a partir das 16h.
Apoiada pela Prefeitura de Linhares
e promovida pela AgromixPet, a festa não deixa nada a dever às tradicionais festas caipiras promovidas pelos humanos: terá quadrilha canina, concurso casal pet caipira, pescaria, barraquinha com comidas típicas, exposição, plataforma 360º e playground infantil.
“O objetivo principal do Arraiá Pet é proporcionar uma tarde alegre, de muita interação entre os pets e os seus tutores. É também uma oportunidade de ampliarmos as ações que são desenvolvidas pelo Departamento de Bem-estar Animal da Prefeitura de Linhares”, disse Flávia Barbosa, secretária municipal de Meio Ambiente
.
No ano passado, o 1º Arraiá Pet reuniu cerca de 200 cachorros no mesmo local do evento do próximo sábado. Nenhuma mordida foi registrada - só alguns latidos mais histéricos e empolgados, sem maiores consequências.