Leonel Ximenes
Cobradora desce do ônibus para ajudar passageira cega atravessar rua

Vitória
Publicado em 02/09/2019 às 19h46
Atualizado em 29/09/2019 às 15h46
A passageira cega estava no ônibus da linha 213, em Bento Ferreira. Crédito: Divulgação

Nesta segunda de manhã (2), quando uma moça cega foi descer do ônibus da linha 213 (Grande Vitória x Mata da Praia), a cobradora desceu junto com a passageira e atravessou as duas pistas da Avenida Beira-Mar, em frente ao DER, em Bento Ferreira.

O motorista parou o ônibus esperando a travessia e a volta da colega. E nenhum passageiro reclamou.

Gentileza gera gentileza. Alguma dúvida?

