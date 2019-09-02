Cobradora desce do ônibus para ajudar passageira cega atravessar rua

Nesta segunda de manhã (2), quando uma moça cega foi descer do ônibus da linha 213 (Grande Vitória x Mata da Praia), a cobradora desceu junto com a passageira e atravessou as duas pistas da Avenida Beira-Mar, em frente ao DER, em Bento Ferreira.



O motorista parou o ônibus esperando a travessia e a volta da colega. E nenhum passageiro reclamou.