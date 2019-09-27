Clientes do Banestes sofrem tentativa de golpe por telefone

Clientes do Banestes foram alvo, nesta semana, de uma tentativa de golpe. O fraudador entrou em contato com clientes pelo telefone, se passando por empregado do banco ou da Central de Atendimento, e indicou a necessidade de instalação de software ou acesso a sites fraudulentos.



De acordo com a instituição, o Banestes fez ações de contenção imediatas, além de medidas preventivas de bloqueio e monitoramento da ação golpista.