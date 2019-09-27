Clientes do Banestes sofrem tentativa de golpe por telefone

Clientes do Banestes foram alvo, nesta semana, de uma tentativa de golpe. O fraudador entrou em contato com clientes pelo telefone, se passando por empregado do banco ou da Central de Atendimento, e indicou a necessidade de instalação de software ou acesso a sites fraudulentos.
De acordo com a instituição, o Banestes fez ações de contenção imediatas, além de medidas preventivas de bloqueio e monitoramento da ação golpista.
Segundo a assessoria do banco do Estado, "a princípio", nenhum cliente teve prejuízo. "Mas, caso seja reportado, o banco irá ressarcir", promete a instituição. Alegando motivos de segurança, o Banestes não divulga quantos clientes teriam sido contactados pelo golpista.
O Banestes reforça que não entra em contato com os clientes solicitando informações confidenciais, como senhas e token, ou para execução de downloads e instalação de softwares.
