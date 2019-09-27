Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Clientes do Banestes sofrem tentativa de golpe por telefone

De acordo com a instituição, foram realizadas ações de contenção imediatas, além de medidas preventivas de bloqueio e monitoramento da ação golpista

Vitória
Publicado em 27/09/2019 às 19h53
Atualizado em 27/09/2019 às 19h53
Agência do Banestes em Vitória. Crédito: Arquivo
Agência do Banestes em Vitória. Crédito: Arquivo

Clientes do Banestes foram alvo, nesta semana, de uma tentativa de golpe. O fraudador entrou em contato com clientes pelo telefone, se passando por empregado do banco ou da Central de Atendimento, e indicou a necessidade de instalação de software ou acesso a sites fraudulentos.

De acordo com a instituição, o Banestes fez ações de contenção imediatas, além de medidas preventivas de bloqueio e monitoramento da ação golpista. 

Segundo a assessoria do banco do Estado, "a princípio", nenhum cliente teve prejuízo. "Mas, caso seja reportado, o banco irá ressarcir", promete a instituição. Alegando motivos de segurança, o Banestes não divulga quantos clientes teriam sido contactados pelo golpista.

Olha o golpe!

O Banestes reforça que não entra em contato com os clientes solicitando informações confidenciais, como senhas e token, ou para execução de downloads e instalação de softwares.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Banestes

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.