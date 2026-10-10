Cinema capixaba quer “explodir” Brasília, a cidade das “bombas” políticas

Brasília, que tradicionalmente é palco de “bombas” políticas, agora tem mais uma história explosiva no currículo. O filme capixaba “Adeus, verão!” revela um plano peculiar de explodir a capital federal com uma bomba construída em um terraço de uma casa em Santo Antônio (Vitória).





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Com uma abordagem voltada para o público jovem e imagens que retratam Vitória no final do verão de 2017, o filme acaba de ser selecionado para a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A estreia em um dos principais eventos de cinema do mundo está prevista na programação que começa em 15 de outubro. Fazia 12 anos que nenhum filme do Espírito Santo era selecionado para a mostra.





“A 'bomba' funciona como motor da trama, mas é, acima de tudo, uma metáfora sobre a própria vivência da juventude de hoje”, explica o roteirista e diretor Diego de Jesus. “Ver nosso filme estrear em um dos festivais mais importantes do mundo coloca o cinema feito no Espírito Santo em destaque”, complementa.