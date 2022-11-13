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Leonel Ximenes

Cidade de ES adota rematrícula escolar sem sair de casa

Pais ou responsáveis podem fazer o procedimento por aplicativo ou pela internet

Públicado em 

13 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uma das formas de fazer a rematrícula na rede municipal de Vila Velha é pelo aplicativo Vila Velha ON
Uma das formas de fazer a rematrícula na rede municipal de Vila Velha é pelo aplicativo Vila Velha ON Crédito: Reprodução da internet
As rematrículas na rede municipal de Vila Velha já começaram - e têm uma novidade este ano. É que elas podem ser feitas de forma on-line, por meio do aplicativo Vila Velha ON ou pelo site educacao.vilavelha.es.gov.br. No ambiente virtual, o responsável poderá atualizar os dados cadastrais e garantir a vaga do aluno para o próximo ano letivo.
O responsável pelo aluno, ou o próprio aluno quando maior de idade, tem até o dia 30 de novembro para confirmar sua matrícula para 2023 e atualizar os dados.
Segundo a PMVV, a rematrícula on-line diminui as filas nas secretarias escolares, agilizando o processo. O responsável só precisa ir até a escola para entregar o comprovante de residência atualizado, a declaração de atualização vacinal e assinar o documento da rematrícula.
Além do ambiente virtual, o responsável pode optar pela rematrícula presencial, indo até a secretaria escolar com seus documentos pessoais, do aluno, comprovante de residência atualizado e a declaração de atualização vacinal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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