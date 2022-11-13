Cidade de ES adota rematrícula escolar sem sair de casa

As rematrículas na rede municipal de Vila Velha já começaram - e têm uma novidade este ano. É que elas podem ser feitas de forma on-line, por meio do aplicativo Vila Velha ON ou pelo site educacao.vilavelha.es.gov.br
. No ambiente virtual, o responsável poderá atualizar os dados cadastrais e garantir a vaga do aluno para o próximo ano letivo.
O responsável pelo aluno, ou o próprio aluno quando maior de idade, tem até o dia 30 de novembro para confirmar sua matrícula para 2023 e atualizar os dados.
Segundo a PMVV
, a rematrícula on-line diminui as filas nas secretarias escolares, agilizando o processo. O responsável só precisa ir até a escola para entregar o comprovante de residência atualizado, a declaração de atualização vacinal e assinar o documento da rematrícula.
Além do ambiente virtual, o responsável pode optar pela rematrícula presencial, indo até a secretaria escolar com seus documentos pessoais, do aluno, comprovante de residência atualizado e a declaração de atualização vacinal.
A rede municipal de Vila Velha tem 54 mil alunos distribuídos em 110 escolas.