Cidade da novela A Dona do Pedaço fica em São Gabriel da Palha

Fica na região Noroeste capixaba a cidade imaginária “Rio Vermelho” criada por Walcyr Carrasco, autor da novela “A Dona do Pedaço”. É lá que ocorre o conflito entre as famílias Mateus e Ramires e que cerca toda a trama que vai se desenrolar em São Paulo, onde Maria da Paz (Juliana Paes), uma Mateus, se tornará dona de uma rede de confeitarias de sucesso.



O caminho



O investigador Camilo (Lee Taylor) vai em busca da história oculta de seu rival Chiclete (Sérgio Guizé), que roubou sua noiva Vivi (Paolla de Oliveira), e marca no GPS o caminho para Rio Vermelho a partir de Vitória.

A localização

A localização coincide com São Gabriel da Palha, mas, se quisesse fazer as coisas ficarem mais perto da realidade, Carrasco poderia ter subido um pouco mais e encontraria um lugar com o nome de Vermelho, entre Ecoporanga e Nova Venécia.

Fim do mistério

Mas a história que inspirou o autor de “A Dona do Pedaço” não aconteceu no Noroeste do Estado. Em breve, um jornalista capixaba promete trazer a público qual foi o conflito que se assemelha, em muito, ao enredo em torno dos Ramires e Mateus.

Na pista

Era voz corrente ontem à tarde no Palácio Anchieta que o próximo presidente do Tribunal de Justiça será o desembargador Ronaldo Gonçalves, atual vice-presidente do TRE-ES.

Fraude eletrônica

Um suposto site do Conselho Regional dos Técnicos Industriais, localizado no endereço eletrônico https://crti-es.com/, está usando, sem autorização, a imagem do deputado Danilo Bahiense (PSL) e vinculando a representatividade dele a essa instituição.

Na polícia

Bahiense, que foi delegado de polícia por mais de 30 anos, encaminhou a notícia-crime para a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Muito por nada

Os vereadores Denninho e Leonil atacaram Vinícius Simões violentamente na sessão da Câmara de Vitória na última terça. O “pecado” de Simões: atuar politicamente em redutos eleitorais dos seus colegas.

Retrocesso

Gente, e a pergunta que não quer calar: vereador é dono de bairro ou região? Será que voltamos ao tempo das capitanias hereditárias ou dos feudos?

Cidadania sem cidadãos

No meio do ataque dos “companheiros”, o vereador Roberto Martins (PTB), ironicamente, observou: “E o partido deles se chama Cidadania. Imaginem se não fosse”.

Transcol é natureza

Leitora da coluna foi de Vitória ao Terminal de Vila Velha acompanhada por três besouros no ônibus do Transcol. A moça, que tem pavor de insetos, só não pediu pra descer porque foi perceber a presença dos bichos em cima da Terceira Ponte.

O hino do bispo

O hino do Mês Missionário Extraordinário, promovido pela Igreja Católica em todo o país, é de autoria de dom Paulo Bosi Dal’bó, bispo da Diocese de São Mateus.

General na PM

O general de brigada Antônio Ribeiro da Rocha Neto, do Comando Militar do Leste (CML), visitou ontem a Polícia Militar do ES. Veio conhecer a realidade da PM capixaba.

Aceitam-se sugestões

O torcedor já pode dar sugestões sobre as formas de uso do Estádio Kleber Andrade. A Sesport publicou em seu site a portaria que vai regulamentar o complexo esportivo, inclusive com os preços sugeridos para alugar o espaço para jogos e eventos.

Final feliz

Segundo o secretário Júnior Abreu, ideia é transformar o estádio em uma arena multiúso, podendo ser alugada também para eventos, jogos não profissionais e até sessão de fotos de casamento.

Sob o império da lei

Um professor foi preso em BH por ter comemorado, nas redes sociais, a morte de um PM. Tem que ser preso mesmo. Enquanto isso, aqui no ES, se oferece até dinheiro para matar.

Ajuste na data

Durante solenidade que deu nome de Gerson Camata à Segunda Ponte, no Palácio, o governador Casagrande confundiu o ano em que Camata comandou o Estado: “Ele governou de 79 a 82”. Foi foi prontamente corrigido por Rita Camata: 83 a 86.

Alô, Donald Trump!

