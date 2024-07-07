Cidade da Grande Vitória cria a “Rua da Cidadania”: mas o que é isto?

À esquerda da foto será a sede do Ministério Público e no terreno à esquerda, o Fórum. No meio deles, o prédio novo da Câmara Municipal Crédito: Secom/Viana

Os órgãos estão, atualmente, divididos em diversos espaços em Viana Sede, Areinha e Cariacica. A partir desta doação, todos os órgãos do Judiciário estarão no mesmo local, facilitando o acesso à Justiça para a população vianense.

Os novos espaços estão localizados na Rua Aspázia Varejão Dias, que já abriga a sede da Secretaria de Educação (Semed), a agência da Previdência Social, o Cartório Eleitoral e a nova sede da Câmara Municipal.

A via pública passa a ser conhecida como Rua da Cidadania, facilitando o acesso do cidadão a uma variedade de serviços essenciais.

Para o Ministério Público a área total doada é de 1.800 m². Para o Tribunal de Justiça, a área total doada é de 2.150 m².

O evento de doação das áreas, realizado nesta semana, contou com a presença do prefeito Wanderson Bueno (Podemos), do vice-prefeito Fábio Dias, do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Samuel Meira Brasil Júnior, e do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Francisco Martínez Berdeal.