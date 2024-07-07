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Leonel Ximenes

Cidade da Grande Vitória cria a “Rua da Cidadania”: mas o que é isto?

Objetivo da nova via pública é facilitar o dia a dia dos moradores

Públicado em 

07 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Terrenos em Viana doados para o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, No meio deles, o prédio novo da Câmara Municipal
À esquerda da foto será a sede do Ministério Público e no terreno à esquerda, o Fórum. No meio deles, o prédio novo da Câmara Municipal Crédito: Secom/Viana
Prefeitura de Viana doou dois terrenos localizados na sede do município para a construção do novo Fórum do Tribunal de Justiça e do novo prédio da Promotoria do Ministério Público.
Os órgãos estão, atualmente, divididos em diversos espaços em Viana Sede, Areinha e Cariacica. A partir desta doação, todos os órgãos do Judiciário estarão no mesmo local, facilitando o acesso à Justiça para a população vianense.
Os novos espaços estão localizados na Rua Aspázia Varejão Dias, que já abriga a sede da Secretaria de Educação (Semed), a agência da Previdência Social, o Cartório Eleitoral e a nova sede da Câmara Municipal.
A via pública passa a ser conhecida como Rua da Cidadania, facilitando o acesso do cidadão a uma variedade de serviços essenciais.
Para o Ministério Público a área total doada é de 1.800 m². Para o Tribunal de Justiça, a área total doada é de 2.150 m².
O evento de doação das áreas, realizado nesta semana, contou com a presença do prefeito Wanderson Bueno (Podemos), do vice-prefeito Fábio Dias, do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Samuel Meira Brasil Júnior, e do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Francisco Martínez Berdeal.
“A ideia de construir uma nova sede para o fórum é tornar a Justiça acessível para todos”, destacou o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. “A sede da Promotoria de Viana está em um espaço que não está mais adequado à necessidade dos colegas promotores e do cidadão. Havia a necessidade de espaço maior, mais confortável e acessível”, disse o procurador-geral de Justiça Francisco Martínez Berdeal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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