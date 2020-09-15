Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Chapa “puro trans” concorre à Prefeitura de Cariacica

Mulheres transgênero,  empresária e cabeleireira vão disputar a eleição pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB)

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 13:46

Públicado em 

15 set 2020 às 13:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bia (de branco) e Josi no encontro do PMB que escolheu as duas como candidatas em Cariacica
Bia (de branco) e Josi no encontro do PMB que escolheu as duas como candidatas em Cariacica Crédito: Foto do leitor
Pela primeira vez na política brasileira, duas mulheres transgênero formam uma chapa para concorrer ao cargo de prefeito e vice. A novidade está em Cariacica, onde o Partido da Mulher Brasileira (PMB) oficializou nesta segunda-feira (14) a candidatura da empresária Bianca Biancardi para a sucessão de Juninho (PPS) tendo como companheira de chapa a cabeleireira Josi.
Bia, como é mais conhecida, é a primeira mulher transgênero a disputar uma eleição majoritária no ES. Talvez pelo movimento inédito, o partido não conseguiu formar coligação e resolveu lançar uma chapa puro-sangue, ou “puro-trans”, como já está sendo conhecida a candidatura das duas amigas.
“É um desafio enorme. Sabemos que vamos enfrentar preconceitos, até agressões verbais, como já está acontecendo, mas decidimos seguir em frente. A política é para todos e não podemos aceitar as cotas da velha política que impedem a participação de trans, negros e outras minorias”, afirmou a bem articulada Josi.

Veja Também

Quem é quem na eleição a prefeito de Cariacica?

Helder Salomão diz que não vai ser candidato a prefeito de Cariacica

A cabeleireira, sintonizada com os novos tempos, promete adotar uma gestão pautada nas boas práticas administrativas “Temos ideias e propostas concretas, ao contrário dos adversários. Eu a Bia vamos profissionalizar a Prefeitura de Cariacica e resgatá-la dos políticos profissionais que a sequestraram para seus interesses próprios”, acrescentou a candidata a vice.
Josi no salão de cabeleireiro onde trabalha
Josi no salão de cabeleireiro onde trabalha, na Praia do Canto Crédito: Reprodução do Facebook
Josemar Milagre do Nascimento, o nome de batismo de Josi, nasceu há quase 60 anos (que serão completados em 20 de novembro) em Cariacica. Diferentemente da sua companheira de chapa, a cabeleireira não fez cirurgia para mudança de sexo. “Josi é trans, eu sou uma mulher transgênero operada há 20 anos. Ela não tem pretensão de se operar porque está satisfeita do jeito que está”, explica Bia.

Veja Também

Transgênero pré-candidata a prefeita no ES lutou para ser reconhecida na Igreja

Suprema Corte libera restrição de Trump a transgêneros nas Forças Armadas

Novo "Homem-Aranha" tem primeiro ator transgênero em filme da Marvel

Profissionalizar a máquina pública é o mantra da candidatura de Bianca Biancardi, que defende o corte de 400 cargos comissionados e a fusão e extinção de secretarias para chegar no máximo a dez pastas na Prefeitura de Cariacica.
“Com essa medida, além do fim de carros oficiais para prefeito, vice e secretários, entre outros privilégios que serão abolidos, estimo uma economia anual de R$ 40 milhões que serão direcionados para a saúde, educação e segurança”, afirmou Bianca, que tem 52 anos e é proprietária de um salão de beleza tradicional em Campo Grande.

APOIO A BOLSONARO

Apesar de ser uma mulher trans, Bia não esconde sua admiração pelo presidente Jair Bolsonaro, a quem elogia publicamente. “As pesquisas indicam que Bolsonaro bateu o recorde de aprovação, com cerca de 40 por cento. Acho que não é à toa. As pautas defendidas por ele entusiasmam a população, como por exemplo a reforma administrativa.”
"Sobra muitos para os políticos e pouco para o povo. Precisamos do resgate da missão do político, que é servir e investir"
Bianca Biancardi - Pré-candidata à Prefeitura de Cariacica, sobre a pouca capacidade de investimento da administração pública
Mesmo assim, a pré-candidata à Prefeitura de Cariacica diz que o governo pode fazer mais: “Minha avaliação é positiva, mas sempre esperamos mais, que é a retomada imediata do crescimento econômico e a aceleração das privatizações. Mas é um governo que está no rumo certo”, afirma.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Prefeitura de Cariacica Eleições 2020 Juninho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados