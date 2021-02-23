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Leonel Ximenes

Celular de deputado receberá denúncias de crimes contra menores

Danilo Bahiense é o novo presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:50

Públicado em 

23 fev 2021 às 17:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Além do celular do parlamentar, estão disponíveis à população números institucionais
Além do celular do parlamentar, estão disponíveis à população números institucionais Crédito: Divulgação
O novo presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia, deputado  Danilo Bahiense (sem partido), disponibilizou, durante a sessão desta terça-feira (23), o número do seu telefone celular particular para receber denúncias de crimes contra menores de idade.
O parlamentar diz que tomou essa atitude por ter se indignado com novos casos de estupro e de abusos sexuais na Grande Vitória, que foram divulgados pela imprensa entre segunda e esta terça-feira.
“O telefone da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas é o (27) 3382-3610 e há ainda o Disque-Denúncia 181, do governo do Estado. E vou além. Como sempre fiz na Polícia Civil do Espírito Santo, coloco meu telefone particular à disposição de toda a população capixaba. O telefone é o (27) 99969-0988.”

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Delegado por mais de 30 anos, Bahiense pediu às vítimas que façam as denúncias nos órgãos policiais, para que haja investigação da PC, e que também está à disposição. “Esses elementos perigosos e perniciosos às nossas crianças não podem ficar impunes”, disse o parlamentar
Segundo informações colhidas por Bahiense, no ano passado, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 1.674 boletins unificados de crimes contra menores. E o Disque-100, do governo federal, acumulou, no primeiro semestre de 2020, 116 denúncias de delitos sexuais contra crianças e adolescentes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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