Celular de deputado receberá denúncias de crimes contra menores

O novo presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia
, deputado Danilo Bahiense
(sem partido), disponibilizou, durante a sessão desta terça-feira (23), o número do seu telefone celular particular para receber denúncias de crimes contra menores de idade.
O parlamentar diz que tomou essa atitude por ter se indignado com novos casos de estupro e de abusos sexuais na Grande Vitória, que foram divulgados pela imprensa entre segunda e esta terça-feira.
“O telefone da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas é o (27) 3382-3610 e há ainda o Disque-Denúncia 181, do governo do Estado. E vou além. Como sempre fiz na Polícia Civil
do Espírito Santo, coloco meu telefone particular à disposição de toda a população capixaba. O telefone é o (27) 99969-0988.”
Delegado por mais de 30 anos, Bahiense pediu às vítimas que façam as denúncias nos órgãos policiais, para que haja investigação da PC, e que também está à disposição. “Esses elementos perigosos e perniciosos às nossas crianças não podem ficar impunes”, disse o parlamentar
Segundo informações colhidas por Bahiense, no ano passado, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 1.674 boletins unificados de crimes contra menores. E o Disque-100, do governo federal, acumulou, no primeiro semestre de 2020, 116 denúncias de delitos sexuais contra crianças e adolescentes.