Casamentos entre gays aumentam 230% em um ano no Espírito Santo

Casamentos homo ou heteroafetivos não diferem legalmente. O trâmite é o mesmo. Crédito: Divulgação

O amor está no ar. Em um ano, os casamentos LGBTIs no Espírito Santo cresceram 230%. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, foram sacramentadas oficialmente 84 uniões desse tipo em 2017 contra 278 em 2018. E a tendência é esse número aumentar: em dezembro de 2017, foram 12 casamentos homoafetivos no Estado e no mesmo mês ano passado a quantidade foi quatro vezes maior: 48.

Sem burocracia

Segundo Márcio Valory, presidente do Sinoreg-ES, casamentos homo ou heteroafetivos não diferem legalmente. O trâmite é o mesmo: os noivos deverão comparecer com, no mínimo, 30 dias de antecedência à data escolhida para a celebração no cartório mais próximo da residência do casal. Nessa ocasião, os noivos devem apresentar documentos pessoais originais.

A nota

O coronel da reserva Edmílson Santos (ex-comandante-geral da PM) comentou, num grupo de oficiais e nas redes sociais, nota da coluna de ontem sobre a forma física do deputado Capitão Assumção, que correu e prendeu um ladrão na Praia da Costa, e a aposentadoria precoce de PMs.

O comentário

“Ele se aposentou cedo porque foi eleito deputado e, desta forma, não passou pelas tribulações, cobranças e desgaste físico e emocional que os demais policiais militares passam no dia a dia de serviço”.

A conclusão

Tudo muito bem, tudo muito bom, mas se os critérios forem esses – tribulações, cobranças e desgaste físico e emocional –, a maioria dos trabalhadores brasileiros também deveria se aposentar cedo como os PMs, certo?

Mais uma

A Justiça condenou o portal Catraca Livre a indenizar o professor Gabriel Tebaldi em R$ 6 mil por notícia em que o acusava de apologia ao nazismo em aula sobre Segunda Guerra Mundial. A sentença soma-se à outra vitória de Tebaldi pela mesma polêmica contra a “Revista Fórum”.

Fã-clube na Câmara

Em um vídeo do prefeito Max Filho (PSDB) durante o lançamento da pedra fundamental de uma escola em Vila Velha, o vereador Osvaldo Maturano (PRB) publicou o selo “superfã”.

É muita reunião

No mesmo dia (4 de abril), vereadores de Cariacica foram recebidos pelo governador Casagrande, no Palácio Anchieta, e depois pela vice, Jacqueline Moraes, no Palácio da Fonte Grande. Não seria melhor todo mundo junto na mesma reunião?

Nova política?

A interferência do governo na política de preços da Petrobras é uma novela com final infeliz. E une Bolsonaro à Dilma.

Auxiliando o auxílio

Casagrande voltou ontem a defender o auxílio-moradia: “É importante para um trabalhador que a gente convida pra trabalhar aqui. Se tiver alguma coisa para ser alterada... a legislação é de 2003. Podemos dar uma olhada nela”.

Pode mudar, mas...

O governador, no entanto, admite que pode fazer mudanças na lei do benefício utilizado por quatro dos seus secretários e alguns assessores: “Se tiver alguma coisa para ajustar, a gente ajusta. Mas o auxílio é importante para poder atrair pessoas que podem contribuir com o Espírito Santo”.

Eles decidem

Bolsonaro disse que nunca mais quer se afastar de Magno Malta. É bom combinar com os três filhos do presidente antes.

A cruz de Aracruz

Aracruz parece estar em guerra. Até ontem, ocorreram 17 homicídios na cidade neste ano. O mês de abril não chegou nem à metade e já foram registrados quatro assassinatos.

Caos no trânsito

Leitor observa que o tradicional engarrafamento matinal no acesso à Terceira Ponte está indo além das 9h, mas a Guarda Municipal de Vila Velha desmobiliza a fiscalização e desliga o semáforo amarelo piscante bem antes disso.

Só de economia?

Bolsonaro mais uma vez confessa que não entende de economia.

Novo presidente

O promotor Pedro Ivo de Sousa foi eleito ontem o novo presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP). Ele venceu a promotora Isabela de Deus Cordeiro por 188 votos a 163.

Lei ignorada

Embora o Iphan e a Secult tenham alertado para a impropriedade desse tipo de iniciativa sem que se observem a legislação e os critérios técnicos, a Assembleia aprovou projeto do deputado Capitão Assumção que declara a Igreja Maranata patrimônio imaterial do Estado.

Derrapou

A Bovespa reagiu à ação da Polícia Federal na Eco101, na última quinta-feira. Ontem, na ressaca da operação, a Ecorodovias finalizou o dia com forte queda de 5,6%.

O Davi correto

A coluna errou de Davi: é Esmael, e não Diniz, o vereador que defendeu o projeto de homeschooling em Vitória na nota “O argumento”, publicada ontem.

Alô, Paulo Guedes!