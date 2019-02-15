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Leonel Ximenes

Casagrande propõe a Moro penas maiores e mais duras na Lei Anticrime

No ofício, enviado na última quinta-feira, o governador destaca que as propostas foram sugeridas pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp)

Públicado em 

15 fev 2019 às 13:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande se reuniu com Moro em janeiro, em Brasília. Crédito: G1
O governador Casagrande (PSB) enviou ao ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, três propostas para o Projeto de Lei Anticrime apresentado recentemente pelo ex-juiz federal. No ofício, enviado na última quinta-feira, o governador destaca que as propostas foram sugeridas pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp).
O governador sugere que se aumentem as penas previstas para os artigos 16, 17 e 18 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. No artigo 16, "Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", o Estado sugere que a pena seja de seis a 12 anos e multa.
Para o comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17), Casagrande propõe a Moro prisão de oito a 16 anos e multa. E para o tráfico internacional de arma de fogo, previsto no artigo 18, pena de prisão de dez a 20 anos e multa.
Segunda proposta
O ES quer que o comércio ilegal de armas de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo sejam considerados crimes hediondos, e não somente a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso irrestrito.
Terceira proposta
Casagrande, por fim, sugere ao ministro Moro que seja incluído na Lei Anticrime o dispositivo que endurece o cumprimento da pena dos condenados por crime hediondo quando o resultado acarretar lesão corporal gravíssima na vítima, e não apenas sua morte. A progressão de regime, nesse caso, só será efetivada após o cumprimento de 3/5 da pena.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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