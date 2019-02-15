Casagrande propõe a Moro penas maiores e mais duras na Lei Anticrime

Casagrande se reuniu com Moro em janeiro, em Brasília. Crédito: G1

O governador Casagrande (PSB) enviou ao ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, três propostas para o Projeto de Lei Anticrime apresentado recentemente pelo ex-juiz federal. No ofício, enviado na última quinta-feira, o governador destaca que as propostas foram sugeridas pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp).

O governador sugere que se aumentem as penas previstas para os artigos 16, 17 e 18 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. No artigo 16, "Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", o Estado sugere que a pena seja de seis a 12 anos e multa.

Para o comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17), Casagrande propõe a Moro prisão de oito a 16 anos e multa. E para o tráfico internacional de arma de fogo, previsto no artigo 18, pena de prisão de dez a 20 anos e multa.

Segunda proposta

O ES quer que o comércio ilegal de armas de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo sejam considerados crimes hediondos, e não somente a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso irrestrito.

Terceira proposta