Casagrande é xingado e manda internauta se mudar para o Rio

Aline Nunes - interina

Trecho da conversa entre o governador Renato Casagrande e um internauta. Crédito: Reprodução/Twitter

Incomodado com xingamentos que recebeu de internauta, que ainda exaltou o governo do Rio de Janeiro por grande apreensão de drogas no último sábado, o governador Renato Casagrande não mediu as palavras: ‘você tem a opção de se mudar para lá’

Comunista?

A postagem do internauta usou palavras de baixo calão para se referir à administração capixaba, e ainda disse que se trata de um governo comunista.

Governo versus internauta

Nas respostas à publicação, muitos apoiaram o posicionamento de Casagrande, defendendo a administração e ressaltando que, no Espírito Santo, pelo menos o pagamento está em dia. Outros, sugeriram que o governador também se mude do Estado.

