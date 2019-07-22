Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Casagrande é xingado e manda internauta se mudar para o Rio

O governador Renato Casagrande não mediu as palavras: ‘você tem a opção de se mudar para lá’

Vitória
Publicado em 22/07/2019 às 17h36
Atualizado em 30/09/2019 às 02h29

Aline Nunes - interina

Trecho da conversa entre o governador Renato Casagrande e um internauta. Crédito: Reprodução/Twitter
Trecho da conversa entre o governador Renato Casagrande e um internauta. Crédito: Reprodução/Twitter

Incomodado com xingamentos que recebeu de internauta, que ainda exaltou o governo do Rio de Janeiro por grande apreensão de drogas no último sábado, o governador Renato Casagrande não mediu as palavras: ‘você tem a opção de se mudar para lá’

Comunista?

A postagem do internauta usou palavras de baixo calão para se referir à administração capixaba, e ainda disse que se trata de um governo comunista.

Governo versus internauta

Nas respostas à publicação, muitos apoiaram o posicionamento de Casagrande, defendendo a administração e ressaltando que, no Espírito Santo, pelo menos o pagamento está em dia. Outros, sugeriram que o governador também se mude do Estado.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Renato Casagrande leonel ximenes

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.