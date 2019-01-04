Casagrande discute crise do sistema prisional com Sérgio Moro

Presídio de Segurança Máxima de Xuri, em Vila Velha: déficit do sistema chega a 9 mil vagas.Crédito: Gazeta Online
O governador Renato Casagrande ligou ontem para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, para discutir a situação do sistema prisional capixaba, que atualmente tem um déficit de 9 mil vagas.
Novos métodos
“Esse quadro é preocupante”, admite o governador. “Pedi ao ministro um trabalho conjunto com o Conselho Nacional de Justiça para que sejam adotados novos métodos para aliviar o sistema, como teleconferências, tornozeleiras eletrônicas e qualificação maior das prisões. Não basta o encarceramento.”
Conexão Brasília-ES
Aliás, ontem o governador iniciou os primeiros contatos com ministros do presidente Jair Bolsonaro, com quem também conversou. Casagrande falou com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, de quem recebeu a promessa de que o governo federal vai trabalhar para a construção da ferrovia EF-118.
Mais contatos
O governador também conversou com o ministro Osmar Terra, da Cidadania, e com a assessoria do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Casagrande deverá fazer sua primeira viagem a Brasília, após tomar posse, na semana que vem.
O ES acima de tudo
O caminho é este: manter boa relação institucional com o governo federal – o Espírito Santo depende dele em setores como a infraestrutura – sem abrir mão das suas convicções políticas e partidárias.
A dúvida
Pelos critérios da ministra Damares Alves, o Espírito Santo, que tem as cores azul e rosa na sua bandeira, seria menino ou menina?
Outra dúvida
A propósito, menino veste azul, menina veste rosa.... E o motorista Fabrício Queiroz? Laranja?
PantErick cor-de-rosa
Após as declarações da ministra, o presidente da Assembleia, Erick Musso, reagiu com meme “menino também veste rosa”. Nas redes sociais, ele publicou uma foto em que usa gravata rosa e faz sinal de positivo.
Damascenômetro
Fábio Damasceno, que voltou a ser secretário estadual de Transporte, já começou a anunciar grandes obras no primeiro dia de governo. Por enquanto, sem PowerPoint.
De má qualidade
Por falar em obras, a Rodovia Leste-Oeste, inaugurada no final do ano passado, já está cheia de buracos e com desgaste prematuro do asfalto.
Fora da elite
O PSD, que apoiou Casagrande de última hora, ainda não foi contemplado na formação do novo governo, mas o governador vai oferecer ao partido de Neucimar Fraga um cargo. Provavelmente, no terceiro escalão.
Hora de mudar
Mas tem gente no PSD aconselhando Neucimar, que preside o partido, a não ficar procurando cargos. Acha que está na hora de a legenda assumir uma posição de independência.
Tudo em branco
É lei estadual em vigor desde o ano passado, mas a agenda de Casagrande ainda não está sendo divulgada no site oficial do governo.
A entrada
O rito de posse do novo arcebispo de Vitória, d. Dario Campos, já está definido. Amanhã, na Catedral, pouco antes das 10h, ele chegará junto com o administrador apostólico, d. Luiz Mancilha. Entrarão pela porta principal aspergindo os fiéis e seguirão para a sacristia, onde vão se paramentar.
A bula papal
Dom Luiz presidirá o início da missa com a saudação inicial até a leitura da bula (provisão de posse), enviada pelo papa. A partir daí, d. Dario presidirá a celebração eucarística.
O símbolo
Após a leitura da bula, d. Luiz conduzirá d. Dario até a cátedra (cadeira episcopal) e lhe entregará o cajado (símbolo do pastoreio). Em seguida, todos os padres e diáconos da Arquidiocese cumprimentarão o novo prelado com um abraço. Casagrande vai participar da celebração.
O peso de Rogerinho
O taxista Rogerinho Pinheiro (PHS), ex-vereador de Vitória, foi nomeado para presidir o Ipem-ES, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Gente, esse Rogerinho deve ter um peso político muito grande, né?
Alô, ministra Damares!
Como ficarão os foliões da Verde e Rosa da Mangueira?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.