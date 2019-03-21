Casagrande admite desgaste, mas mantém decisão de reativar presídio

O IRS na prainha da Glória, em Vila Velha, que tem 180 internos e que pode receber mais 500. Crédito: Gazeta Online

O governador Casagrande admitiu que a decisão de reativar o presídio da Glória , em Vila Velha , pode causar desgaste à sua imagem, mas ele avisa que não pretende recuar: "O sistema prisional do Estado está com 10 mil presos acima da sua capacidade, porque não foram abertas novas vagas nos últimos quatro anos. Venho alertando sobre essa situação, que é muito preocupante. Mas estamos abertos para conversar".

Segundo o governador, na Glória estão funcionando a Casa de Custódia Vila Velha (Cascuvv), com 800 detentos, e o Instituto de Readaptação Social (IRS), com 180, todos do sistema semi-aberto (de dia saem para trabalhar e à noite voltam para dormir no presídio). "Os cerca de 500 internos que queremos no IRS também são do regime semi-aberto, com presos na fase final de cumprimento de pena", ponderou.

Para tentar convencer a sociedade da importância de se reativar plenamente o presídio da Glória, Casagrande informou que o secretário de Justiça, Luiz Carlos Cruz, vai se reunir com moradores do bairro, vereadores, prefeito e deputados estaduais e expor o projeto do governo.

Casagrande destaca que a reativação do presídio da Glória é temporária. Segundo ele, a ideia é que, após um estudo técnico, seja identificado qual é o perfil mais adequado de empreendimento para a área, que está bem-cuidada e é histórica - lá funcionou a Hospedaria dos Imigrantes, no século passado.