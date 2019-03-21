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Leonel Ximenes

Casagrande admite desgaste, mas mantém decisão de reativar presídio

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:23

Públicado em 

20 mar 2019 às 21:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O IRS na prainha da Glória, em Vila Velha, que tem 180 internos e que pode receber mais 500. Crédito: Gazeta Online
O governador Casagrande admitiu que a decisão de reativar o presídio da Glória, em Vila Velha, pode causar desgaste à sua imagem, mas ele avisa que não pretende recuar: "O sistema prisional do Estado está com 10 mil presos acima da sua capacidade, porque não foram abertas novas vagas nos últimos quatro anos. Venho alertando sobre essa situação, que é muito preocupante. Mas estamos abertos para conversar".
Segundo o governador, na Glória estão funcionando a Casa de Custódia Vila Velha (Cascuvv), com 800 detentos, e o Instituto de Readaptação Social (IRS), com 180, todos do sistema semi-aberto (de dia saem para trabalhar e à noite voltam para dormir no presídio). "Os cerca de 500 internos que queremos no IRS também são do regime semi-aberto, com presos na fase final de cumprimento de pena", ponderou.
Para tentar convencer a sociedade da importância de se reativar plenamente o presídio da Glória, Casagrande informou que o secretário de Justiça, Luiz Carlos Cruz, vai se reunir com moradores do bairro, vereadores, prefeito e deputados estaduais e expor o projeto do governo.
Casagrande destaca que a reativação do presídio da Glória é temporária. Segundo ele, a ideia é que, após um estudo técnico, seja identificado qual é o perfil mais adequado de empreendimento para a área, que está bem-cuidada e é histórica - lá funcionou a Hospedaria dos Imigrantes, no século passado.
"Ali pode ter um investimento imobiliário, hoteleiro, do setor de petróleo. Depois desse estudo, vamos propor uma Parceria Público-Privada (PPB) com empresários. Em troca, eles deverão investir na construção de novas unidades prisionais no Estado", explica.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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