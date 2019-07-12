Carnaval 2020 no Sambão terá gays na ala das baianas

Ala das baianas da Unidos de Jucutuquara. Crédito: Aglison Lopes

O Carnaval 2020 não será igual àqueles que passaram. Pela primeira vez na história, as escolas de samba do Grupo Especial vão aceitar a presença de LGBTs na ala das baianas. A mudança no regulamento, que só permitia a participação de mulheres na tradicional ala, foi aprovada pela maioria das agremiações a pedido da Nova Império.



Poucas interessadas



Além de estar antenada com os novos tempos, a flexibilização do regulamento atende a uma necessidade prática: está cada vez mais difícil arregimentar mulheres para a ala das baianas. No passado, o mínimo de componentes exigido chegava a 80, mas nos últimos anos o regulamento exigia apenas 30.

Na avenida

Por falar nisso, no próximo sábado, às 21h, na quadra da Boa Vista, será realizado o sorteio da ordem de desfile do Carnaval 2020. A escola de Cariacica, por ser a atual campeã, poderá escolher a ordem que quer desfilar. A São Torquato, que subiu neste ano, será a última das sete escolas a se apresentar no Sambão.

A ação

Um comerciante de Vitória entrou com uma representação no Conselho de Ética Pública do Estado pedindo a instauração de sindicância e até demissão de dirigentes do PSB no governo e dos seus parentes nomeados em cargos comissionados.

A democracia venceu

O Ministério Público concluiu que não houve nenhuma ilegalidade na participação de jovens estudantes nas recentes manifestações pela valorização da educação. A representação foi movida pelo deputado estadual Capitão Assumção (PSL).

Futebol invisível

Quem digita no Google jogos de times capixabas tem uma surpresa: os escudos dos adversários aparecem normalmente, vistosos e coloridos, mas as imagens das equipes do ES não são apresentadas – fica tudo cinza.

Futebol invisível 2

Exemplos? Digitem no Google Ituano x Vitória e Rio Branco x Vasco. A situação é humilhante.

171

Aliados do governo conseguiram 171 assinaturas para que tramite rapidamente a PEC para que Eduardo Bolsonaro não perca o mandato se assumir a embaixada nos EUA.

Goleadas à vista

O Mundial Sub-17 terá jogos imperdíveis no Kleber Andrade. Domingo 3 de novembro será o dia do saco de pancadas: a Argentina enfrenta a fortíssima equipe do Tajiquistão, enquanto o México terá pela frente a pedreira Ilhas Salomão.

Um poeta

Bolsonaro extraiu um dente e deve ficar sem falar por três dias, por recomendação médica.

48

O deputado estadual Coronel Alexandre Quintino (PSL), de 48 anos de idade, está aguardando transferência para a reserva remunerada. Em outras palavras, vai se aposentar.

Cof! Cof! Cof!

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, foi convocado e tem 30 dias para ir à Câmara de Vereadores explicar a denúncia de que houve aumento de até 300% da poluição do ar em Vitória.

Com todo gás

O governador vai fazer nesta segunda-feira, às 10h, no palácio, a primeira reunião de trabalho com o presidente da empresa de gás do Espírito Santo, Eugênio Mamede. Na encontro Casagrande vai apresentar os novos conselheiros dos Conselhos Fiscal e de Administração da empresa.

E a lei?

Tem propaganda digital de obras da Prefeitura de Viana estampando o nome do prefeito Gilson Daniel. Pode isso, Ministério Público e Tribunal de Contas?

Fim das desculpas

Os cartórios não têm mais desculpas para não aceitar cartão de crédito ou de débito para o pagamento dos seus serviços. A Corregedoria-Geral de Justiça decidiu que as chamadas serventias extrajudiciais do Estado agora podem receber o pagamento dos serviços cartorários pelo cartão, e não apenas em dinheiro, como acontece.

Sem encargos

Mas ainda tem um alerta do corregedor-geral de Justiça, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior: os encargos do custo operacional pelo uso do cartão não poderão ser repassados aos usuários do sistema.

Mas tem salário

Sabe qual a ordem do dia da Câmara de Vereadores de Pinheiros nesta segunda-feira? Nenhuma. Isso mesmo: os nobres edis não têm o que deliberar. E olha que eles têm apenas duas sessões por mês.

Alô, eleitor!

Você comeria o hambúrguer que foi frito por Eduardo Bolsonaro?

