Carnaval 2020 no Sambão terá gays na ala das baianas

O Carnaval 2020 não será igual àqueles que passaram. Pela primeira vez na história, as escolas de samba do Grupo Especial vão aceitar a presença de LGBTs na ala das baianas. A mudança no regulamento, que só permitia a participação de mulheres na tradicional ala, foi aprovada pela maioria das agremiações a pedido da Nova Império.
Poucas interessadas
Além de estar antenada com os novos tempos, a flexibilização do regulamento atende a uma necessidade prática: está cada vez mais difícil arregimentar mulheres para a ala das baianas. No passado, o mínimo de componentes exigido chegava a 80, mas nos últimos anos o regulamento exigia apenas 30.
Na avenida
Por falar nisso, no próximo sábado, às 21h, na quadra da Boa Vista, será realizado o sorteio da ordem de desfile do Carnaval 2020. A escola de Cariacica, por ser a atual campeã, poderá escolher a ordem que quer desfilar. A São Torquato, que subiu neste ano, será a última das sete escolas a se apresentar no Sambão.
A ação
Um comerciante de Vitória entrou com uma representação no Conselho de Ética Pública do Estado pedindo a instauração de sindicância e até demissão de dirigentes do PSB no governo e dos seus parentes nomeados em cargos comissionados.
A democracia venceu
O Ministério Público concluiu que não houve nenhuma ilegalidade na participação de jovens estudantes nas recentes manifestações pela valorização da educação. A representação foi movida pelo deputado estadual Capitão Assumção (PSL).
Futebol invisível
Quem digita no Google jogos de times capixabas tem uma surpresa: os escudos dos adversários aparecem normalmente, vistosos e coloridos, mas as imagens das equipes do ES não são apresentadas – fica tudo cinza.
Futebol invisível 2
Exemplos? Digitem no Google Ituano x Vitória e Rio Branco x Vasco. A situação é humilhante.
171
Aliados do governo conseguiram 171 assinaturas para que tramite rapidamente a PEC para que Eduardo Bolsonaro não perca o mandato se assumir a embaixada nos EUA.
Goleadas à vista
O Mundial Sub-17 terá jogos imperdíveis no Kleber Andrade. Domingo 3 de novembro será o dia do saco de pancadas: a Argentina enfrenta a fortíssima equipe do Tajiquistão, enquanto o México terá pela frente a pedreira Ilhas Salomão.
Um poeta
Bolsonaro extraiu um dente e deve ficar sem falar por três dias, por recomendação médica.
48
O deputado estadual Coronel Alexandre Quintino (PSL), de 48 anos de idade, está aguardando transferência para a reserva remunerada. Em outras palavras, vai se aposentar.
Cof! Cof! Cof!
O secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, foi convocado e tem 30 dias para ir à Câmara de Vereadores explicar a denúncia de que houve aumento de até 300% da poluição do ar em Vitória.
Com todo gás
O governador vai fazer nesta segunda-feira, às 10h, no palácio, a primeira reunião de trabalho com o presidente da empresa de gás do Espírito Santo, Eugênio Mamede. Na encontro Casagrande vai apresentar os novos conselheiros dos Conselhos Fiscal e de Administração da empresa.
E a lei?
Tem propaganda digital de obras da Prefeitura de Viana estampando o nome do prefeito Gilson Daniel. Pode isso, Ministério Público e Tribunal de Contas?
Fim das desculpas
Os cartórios não têm mais desculpas para não aceitar cartão de crédito ou de débito para o pagamento dos seus serviços. A Corregedoria-Geral de Justiça decidiu que as chamadas serventias extrajudiciais do Estado agora podem receber o pagamento dos serviços cartorários pelo cartão, e não apenas em dinheiro, como acontece.
Sem encargos
Mas ainda tem um alerta do corregedor-geral de Justiça, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior: os encargos do custo operacional pelo uso do cartão não poderão ser repassados aos usuários do sistema.
Mas tem salário
Sabe qual a ordem do dia da Câmara de Vereadores de Pinheiros nesta segunda-feira? Nenhuma. Isso mesmo: os nobres edis não têm o que deliberar. E olha que eles têm apenas duas sessões por mês.
Alô, eleitor!
Você comeria o hambúrguer que foi frito por Eduardo Bolsonaro?
