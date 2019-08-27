Cardápio especial: os bastidores da visita de Mourão ao ES

Hamilton Mourão participará de almoço para 400 convidados em Vitória. Crédito: Romério Cunha/VPR

A visita do vice-presidente da República está movimentando os meios políticos e empresariais do Estado. Hamilton Mourão, que estará em Vitória nesta quinta-feira, vai ganhar da diretoria do Sindiex, o Sindicato do Comércio Exterior, uma caixa de pios de aves da centenária fábrica de Cachoeiro.



À mesa



O cardápio do almoço, para 400 convidados, terá de entrada salada verde com croutons e mostarda de wasabi; o prato principal será filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes; e de sobremesa, mil-folhas com creme de banana.

Sem tempero

O prato de Mourão, entretanto, não terá coentro, alho e cebola.

Almoço comportado

Não haverá bebidas alcoólicas na recepção no Itamaraty Hall. Serão servidos refrigerante normal e zero, suco de laranja e água com e sem gás

A portas fechadas

Antes do almoço o general vai se reunir com 30 empresários. Na pauta, comércio exterior, redução da burocracia, facilitação de negócios e investimentos em infraestrutura.

Ficou no lucro

As notas da coluna publicadas ontem acabaram fazendo o PSL economizar. Conforme aqui divulgado, o partido desistiu de promover um evento no auditório do Sebrae-ES, ao custo de R$ 1,4 mil, para fazer no Cerimonial Aspomires, por R$ 1.000.

Conexões

O PSL-ES é presidido pelo ex-deputado federal Manato, que tinha marcado o encontro do PSL Mulher no auditório do Sebrae, cujo presidente do Conselho Deliberativo é... Manato.

Capital da Amazônia?

Em discurso na Assembleia, ao criticar a neoambientalista Annita, o deputado Capitão Assumção (PSL) disse que a cantora não sabe onde fica a capital da “Amazônia”. Alguém sabe?

Carros da PM

A respeito das fotos dos carros da PM abandonados no 14º BPM (Ibatiba), a Polícia Militar informa que as viaturas, que não estão em condições de operar e já foram substituídas, aguardam liberação para serem leiloadas.

Todos contra a mentira

Nesta sexta, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, vai se reunir com os presidentes dos TREs de todo o Brasil para lançar o Programa de Enfrentamento à Desinformação.

Todos contra a mentira 2

Faltando pouco mais de um ano para as eleições, o TSE quer se antecipar às fakes news e criar uma frente ampla de combate. Para isso, conta com a ajuda dos Tribunais, imprensa e institutos de checagem para agilizar a identificação e neutralização dos conteúdos falsos.

Ausência notada

O deputado Marcelo Santos (PDT) não foi ao ato de filiação ao seu partido do vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basílio. O motivo: na mesa de condução dos trabalhos, na Câmara Municipal, estava o ex-deputado Luiz Durão, réu num processo de estupro.

Tá faltando notícia?

Manchete de ontem do site do Tribunal de Contas do ES: “Artigo de conselheiro é aceito para publicação na Revista Técnica dos Tribunais de Contas”.

Do PSDB para o PSD

O empresário Nerleo Caus, que já comandou o setor de formação do PSDB capixaba, entrou para o PSD. Sua ficha foi abonada pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

I love Cachu

Na abertura da Cachoeiro Stone Fair, ontem à noite, o prefeito Victor Coelho (PSB) falou que a cidade é a capital secreta do mundo em português, inglês, italiano e chinês. Na hora de falar em chinês, puxou a colinha, mas disse que aprendeu o idioma em visita recente ao país.

Avisem a ele

O silêncio é ouro.

Viva a Itália!

O Istituto Italiano di Cultura vai promover dois eventos culturais em Vitória. Nesta sexta, às 20h, no Sesc-Glória, vão se apresentar os músicos Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Viva a Itália! 2

E em 3 de setembro, no mesmo local, mas às 19h30, é a vez do espetáculo de dança “Romeo e Giulietta 1.1” com a Compagnia Zappalà Danza. Direção e coreografia de Roberto Zappalà.

Alô, eleitor!

