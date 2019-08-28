Cardápio especial: os bastidores da visita de Mourão ao ES

Hamilton Mourão participará de almoço para 400 convidados em Vitória.Crédito: Romério Cunha/VPR
A visita do vice-presidente da República está movimentando os meios políticos e empresariais do Estado. Hamilton Mourão, que estará em Vitória nesta quinta-feira, vai ganhar da diretoria do Sindiex, o Sindicato do Comércio Exterior, uma caixa de pios de aves da centenária fábrica de Cachoeiro.
À mesa
O cardápio do almoço, para 400 convidados, terá de entrada salada verde com croutons e mostarda de wasabi; o prato principal será filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes; e de sobremesa, mil-folhas com creme de banana.
Sem tempero
O prato de Mourão, entretanto, não terá coentro, alho e cebola.
Almoço comportado
Não haverá bebidas alcoólicas na recepção no Itamaraty Hall. Serão servidos refrigerante normal e zero, suco de laranja e água com e sem gás
A portas fechadas
Antes do almoço o general vai se reunir com 30 empresários. Na pauta, comércio exterior, redução da burocracia, facilitação de negócios e investimentos em infraestrutura.
Parabéns!
Michelle é linda, mãe exemplar, empoderada, uma exemplo a ser seguido.
E o marido é um presidente incrível!
Parabéns ao casal Obama.
Ficou no lucro
As notas da coluna publicadas ontem acabaram fazendo o PSL economizar. Conforme aqui divulgado, o partido desistiu de promover um evento no auditório do Sebrae-ES, ao custo de R$ 1,4 mil, para fazer no Cerimonial Aspomires, por R$ 1.000.
Conexões
O PSL-ES é presidido pelo ex-deputado federal Manato, que tinha marcado o encontro do PSL Mulher no auditório do Sebrae, cujo presidente do Conselho Deliberativo é... Manato.
Capital da Amazônia?
Em discurso na Assembleia, ao criticar a neoambientalista Annita, o deputado Capitão Assumção (PSL) disse que a cantora não sabe onde fica a capital da “Amazônia”. Alguém sabe?
Carros da PM
A respeito das fotos dos carros da PM abandonados no 14º BPM (Ibatiba), a Polícia Militar informa que as viaturas, que não estão em condições de operar e já foram substituídas, aguardam liberação para serem leiloadas.
Todos contra a mentira
Nesta sexta, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, vai se reunir com os presidentes dos TREs de todo o Brasil para lançar o Programa de Enfrentamento à Desinformação.
Todos contra a mentira 2
Faltando pouco mais de um ano para as eleições, o TSE quer se antecipar às fakes news e criar uma frente ampla de combate. Para isso, conta com a ajuda dos Tribunais, imprensa e institutos de checagem para agilizar a identificação e neutralização dos conteúdos falsos.
Ausência notada
O deputado Marcelo Santos (PDT) não foi ao ato de filiação ao seu partido do vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basílio. O motivo: na mesa de condução dos trabalhos, na Câmara Municipal, estava o ex-deputado Luiz Durão, réu num processo de estupro.
Tá faltando notícia?
Manchete de ontem do site do Tribunal de Contas do ES: “Artigo de conselheiro é aceito para publicação na Revista Técnica dos Tribunais de Contas”.
Do PSDB para o PSD
O empresário Nerleo Caus, que já comandou o setor de formação do PSDB capixaba, entrou para o PSD. Sua ficha foi abonada pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.
I love Cachu
Na abertura da Cachoeiro Stone Fair, ontem à noite, o prefeito Victor Coelho (PSB) falou que a cidade é a capital secreta do mundo em português, inglês, italiano e chinês. Na hora de falar em chinês, puxou a colinha, mas disse que aprendeu o idioma em visita recente ao país.
Avisem a ele
O silêncio é ouro.
Viva a Itália!
O Istituto Italiano di Cultura vai promover dois eventos culturais em Vitória. Nesta sexta, às 20h, no Sesc-Glória, vão se apresentar os músicos Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.
Viva a Itália! 2
E em 3 de setembro, no mesmo local, mas às 19h30, é a vez do espetáculo de dança “Romeo e Giulietta 1.1” com a Compagnia Zappalà Danza. Direção e coreografia de Roberto Zappalà.
Alô, eleitor!
Os índios, que já estavam aqui muito antes do Descobrimento do Brasil, são os culpados?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.