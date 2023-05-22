Capixabas vão atuar contra modelo que atropelou e matou jovem no Rio

Os advogados capixabas Fábio Marçal e Gabriela Loss Bahiense vão atuar como assistentes de acusação em um caso que tramita na Justiça do Rio de Janeiro
, no qual um modelo é acusado de atropelar e matar um adolescente de 16 anos em julho do ano passado.
O adolescente João Gabriel Cardin Guimarães atravessava a via, quando foi atingido pela motocicleta. João Gabriel foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros
, que amputou a coxa esquerda da vítima ainda no local. Ele foi encaminhado para o hospital, mas morreu no dia seguinte.
De acordo com a Polícia Civil fluminense, o modelo não tinha habilitação para conduzir moto. Bruno Krupp chegou a ficar preso por oito meses, mas foi liberado em março deste ano, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.
Os advogados capixabas, que têm atuado em casos de delitos de trânsito no Espírito Santo, foram contratados pelo pai da vítima.
Um assistente de acusação é um profissional jurídico que atua no âmbito do sistema de justiça criminal. Sua função é auxiliar o Ministério Público ou a vítima de um crime durante o processo penal, representando os interesses da acusação.
Entre as principais responsabilidades de um assistente de acusação estão a de assessorar o promotor de Justiça, coletar e analisar provas, preparar testemunhas, apresentar argumentos e responder a questionamentos da defesa, dentre outros atributos.