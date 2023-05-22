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Leonel Ximenes

Capixabas vão atuar contra modelo que atropelou e matou jovem no Rio

Advogados do ES serão assistentes de acusação contra Bruno Krupp, que chegou a ficar preso durante oito meses, mas foi solto em março pelo STJ

Públicado em 

22 mai 2023 às 15:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O modelo e influencer Bruno Krupp atropelou adolescente no Rio
De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Bruno Krupp não tinha habilitação para conduzir moto Crédito: Reprodução/TV Globo
Os advogados capixabas Fábio Marçal e Gabriela Loss Bahiense vão atuar como assistentes de acusação em um caso que tramita na Justiça do Rio de Janeiro, no qual um modelo é acusado de atropelar e matar um adolescente de 16 anos em julho do ano passado.
A ação envolve o modelo Bruno Krupp, que conduzia uma motocicleta em alta velocidade, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, por volta das 22h50.
O adolescente João Gabriel Cardin Guimarães atravessava a via, quando foi atingido pela motocicleta. João Gabriel foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, que amputou a coxa esquerda da vítima ainda no local. Ele foi encaminhado para o hospital, mas morreu no dia seguinte.

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De acordo com a Polícia Civil fluminense, o modelo não tinha habilitação para conduzir moto. Bruno Krupp chegou a ficar preso por oito meses, mas foi liberado em março deste ano, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Os advogados capixabas, que têm atuado em casos de delitos de trânsito no Espírito Santo, foram contratados pelo pai da vítima.

O QUE FAZ UM ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO?

Um assistente de acusação é um profissional jurídico que atua no âmbito do sistema de justiça criminal. Sua função é auxiliar o Ministério Público ou a vítima de um crime durante o processo penal, representando os interesses da acusação.
Entre as principais responsabilidades de um assistente de acusação estão a de assessorar o promotor de Justiça, coletar e analisar provas, preparar testemunhas, apresentar argumentos e responder a questionamentos da defesa, dentre outros atributos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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